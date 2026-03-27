홍명보호, 체코-덴마크 중 승자와 월드컵 첫 경기 치른다

홍명보 감독이 지휘하는 한국 축구 대표팀의 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미(미국, 멕시코, 캐나다) 월드컵 첫 경기 상대가 덴마크 또는 체코로 압축됐다.
덴마크는 27일 자국 수도 코펜하겐에서 열린 북중미 월드컵 유럽축구연맹(UEFA) 플레이오프 패스D 준결승에서 북마케도니아를 4-0으로 이겼다.
체코도 같은 날 프라하에서 열린 안방경기에서 아일랜드와 연장까지 2-2로 맞선 뒤 승부차기 끝에 4-3 승리를 거뒀다.
덴마크와 체코는 다음 달 1일 결승 맞대결을 통해 본선행 주인공을 가린다.
이 경기서 승리하는 팀이 6월 12일 오전 11시 한국과 월드컵 A조 1차전을 치른다.
이미 유럽 현지에 머물며 전력을 분석 중인 한국 대표팀 코칭스태프는 덴마크의 완성도 높은 조직력을 경계하는 한편 체코의 끈질긴 경기 운영과 세트피스 위력에도 촉각을 곤두세우고 있다.
이탈리아는 이날 패스A 준결승에서 북아일랜드를 2-0으로 제압했다.
이탈리아는 역시 다음 달 1일 보스니아 헤르체고비나와 본선행 티켓을 두고 운명의 결전을 치른다.
김정훈 기자 hun@donga.com
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