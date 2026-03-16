“잠만 자는 호텔은 NO!”…봄맞이 호텔 테마룸 대전, 어디 갈까? [트렌디깅]

봄바람에 마음 설레는 3월이다. 국내 주요 호텔들이 인기 IP(지식재산권)와 손잡고 일상이 지루한 고객들을 익숙하지 않은 세계로 안내한다. 문을 여는 순간 새로운 세상이 펼쳐진다.
● “방 문 열면 동화 속 주인공”…핑크빛 바비부터 곰돌이 푸까지
핑크빛 판타지를 구현한 워커힐 호텔앤리조트는 봄과 잘 어울린다. 드레스를 직접 입어보며 바비의 집에 초대된 기분을 만끽하는 ‘포에버 바비’ 룸과 직업 체험이 가능한 ‘바비 뉴 드림스’ 룸으로 동심을 자극한다. 아이들에겐 바비 인형을, 부모에겐 라운지 혜택을 제공해 온 가족이 각자의 방식으로 호캉스를 즐기기 좋다.
안다즈 서울 강남은 곰돌이 푸 탄생 100주년을 맞아 ‘허니풀 스테이’를 마련했다. 호텔 요리사가 만든 꿀 디저트와 귀여운 푸 인형 키링으로 달콤한 쉼을 제안한다. 소피텔 앰배서더 서울 역시 라인프렌즈와 손잡고 벚꽃 위에 브라운이 올라간 케이크와 애프터눈 티 세트를 출시하며 화사한 봄의 미식을 선보인다.
● “가상이 현실로”…호텔로 소환된 WoW
취향을 공유하는 팬덤의 아지트도 마련됐다. 레스케이프 서울 명동은 게임 ‘월드 오브 워크래프트(WoW)’의 세계관을 객실에 담았다. 고사양 PC존에서 즉석 레이드를 즐기는 경험은 유저들 사이에서 반드시 가야 할 ‘성지’로 통한다. 오는 31일까지만 운영되는 한정판 공간이라는 희소성까지 더해져 연일 화제다.
● “체크인과 동시에 시작되는 캐릭터 여행”
지역 특색과 캐릭터의 만남도 눈길을 끈다. 그랜드 조선 부산은 인기 캐릭터 ‘다이노탱’의 쿼카와 보보가 셰프로 변신한 서사를 객실에 녹여냈다. 셰프 쿼카 형상의 한정판 케이크를 차지하기 위해 투숙객 사이에서 예약 전쟁이 치열하다.
도심 속 테마 공간의 변신도 계속되고 있다. 서울드래곤시티는 캐릭터 ‘라이언’의 탄생 10주년을 기념해 카카오프렌즈 테마룸을 선보였으며, 목시서울인사동은 브랜드 상징인 곰돌이를 활용한 ‘베어 피자’와 디지털 서비스를 통해 호텔만의 독자적인 아이덴티티를 강화하며 방문객의 발길을 잡고 있다.
호텔은 이제 단순한 숙박 시설을 넘어 콘텐츠를 소비하고 공유하는 체험형 플랫폼으로 진화 중이다. 독창적인 브랜드 서사를 선호하는 소비 트렌드에 따라, IP 협업은 호텔의 차별화된 경쟁력을 확보하기 위한 핵심 전략으로 자리 잡을 전망이다.
최강주 기자 gamja822@donga.com
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