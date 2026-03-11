NH농협은행, 2025 금융소비자보호 연도대상 시상식 개최

NH농협은행이 11일 서울 중구 소재 농협은행 본사에서 ‘2025 금융소비자보호 연도대상’ 시상식을 개최했다.
올해로 4회째를 맞은 금융소비자보호 연도대상은 금융소비자보호 문화 확산과 고객 중심 금융 실천을 위해 마련된 행사로 금융소비자 권익 증진에 기여한 직원과 사무소, 우수제안 고객 등의 공로를 기리는 자리다.
이번 시상식에서는 총 8개 부문에서 23명이 수상의 영예를 안았다. 특히 우수제안 고객 부문에서는 NH올원뱅크 마이데이터 서비스 개선, 퇴직연금 앱 기능 개선 등 고객의 실제 이용 경험을 바탕으로 한 제안이 금융서비스 개선에 기여한 점이 높이 평가됐다.
박장순 금융소비자보호부문장은 “고객과 임직원이 함께 만들어가는 금융소비자보호 활동이 농협은행의 금융서비스 발전에 중요한 밑거름이 되고 있다”며 “앞으로도 농협은행과 함께하는 모든 고객이 미소 지을 수 있도록 편리하고 안전한 금융서비스를 제공하기 위해 전 임직원이 노력하겠다”고 말했다.
