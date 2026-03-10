한국 휠체어컬링 백혜진-이용석 조 4강 진출… 16년만에 패럴림픽 메달 눈앞

믹스더블 백혜진-이용석, 미국과 4강전
휠체어컬링 믹스더블 세계 1위 한국의 백혜진(43)-이용석(42) 조가 2026 밀라노-코르티나담페초 겨울패럴림픽(장애인올림픽) 4강에 진출했다. 한국은 2010년 밴쿠버 대회(은메달) 이후 16년 만에 메달 획득을 눈앞에 두게 됐다.
혼성팀도 예선 순항
백혜진-이용석 조는 9일(현지시간) 이탈리아 코르티나 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 대회 예선 최종 7차전에서 에스토니아(세계 7위)를 상대로 6엔드 기권승(10-0)을 거뒀다. 휠체어컬링은 8엔드까지 진행되는데 일정 점수 이상 차이가 생길 경우 패배 팀이 기권을 할 수 있다.
1엔드부터 3점을 선취하며 기분 좋게 출발한 한국은 매 엔드 점수를 쌓아 에스토니아를 크게 이겼다. 한국이 예선에서 매 엔드 점수를 추가한 것은 일본전 이후 처음이다.
백혜진은 “나는 라인만 잡았을 뿐, 이용석 선수가 알아서 굉장히 샷을 잘해준 덕분”이라며 “오늘처럼 큰 점수 차이로 이길 수 있게 샷을 하는 것이 우리 팀의 ‘색깔’인데, 그 색깔이 잘 나와준 것 같다”고 했다.
예선 최종합계 4승 3패가 된 한국은 3위로 4강 진출에 성공했다. 휠체어컬링 믹스더블은 8개 팀이 출전해 라운드 로빈 방식으로 총 7경기의 예선을 치른 뒤 상위 4개 팀이 준결승에 진출한다. 예선 1위와 4위, 2위와 3위가 각각 준결승에서 결승 티켓을 놓고 맞붙는다.
이용석은 “국가대표가 된 뒤 처음 패럴림픽에 나왔는데, 4강전에 진출할 수 있어 기쁘다”며 “오늘 경기 전에도 백혜진 누나와 ‘평소 하던대로 하자’고 이야기를 한 덕분에 결과가 잘 나왔던 것 같다. 정신적 지주 역할을 해주는 누나를 믿고 4강전도 잘 치를 것”이라고 했다.
이날 승리로 한국은 2010년 밴쿠버 대회 이후 16년 만에 휠체어컬링에서 메달을 바라볼 수 있게 됐다. 한국은 밴쿠버 대회에서 사상 첫 메달인 은메달을 땄다.
당시엔 혼성 4인조 경기만 있었는데, 이번 대회에서부터 정식 채택된 믹스더블에서 메달을 딸 경우 백혜진-이용석 조가 최초의 기록을 갖게 된다.
백혜진은 “2022 베이징 대회 때 4강 진출에 실패해 굉장히 아쉬웠던 부분이 있어서 이번엔 꼭 메달을 가지고 가고 싶었는데, 이제 그것이 눈앞에 가까이 와 있다고 생각한다”며 “매 경기를 결승전이라 생각하고 4강전만 집중해서 결승에 올라가자는 각오”라고 했다.
한국은 10일 오후 10시 35분 미국(세계 5위)과 맞붙는다. 한국은 예선에서 미국을 상대로 6엔드 기권승(10-1)을 가져오며 대승을 거둔 바 있다.
같은날 열린 휠체어컬링 혼성팀 예선전에선 한국이 2연승을 하며 4강 진출에 청신호를 켰다.
남봉광(45)-방민자(64)-양희태(58)-이현출(40)-차진호(54)로 구성된 휠체어컬링 한국 혼성 대표팀(세계 5위)은 예선 5차전 슬로바키아(세계 7위)와 경기에서 7-5로 이겼다.
이로써 이날 오전에 열린 예선 4차전 영국과의 경기에서 7-6 승리를 따냈던 한국은 이날만 2승을 추가하며 중간합계 3승 2패를 기록했다. 세계 최강으로 통하는 중국(세계 1위)과의 경기에서 5-7로 패한 뒤 주춤했던 한국은 이날 연승으로 분위기를 쇄신했다.
방민자는 “팀원들이 끝까지 집중력을 잃지 않은 덕분에 승리를 할 수 있었다”면서도 “앞으로 남은 경기에서는 오늘보다는 조금 더 집중을 해야 좋은 결과를 얻을 수 있을 것”이라고 말했다.
휠체어컬링 혼성 팀은 10개 팀이 출전해 라운드 로빈 방식으로 총 9경기의 예선을 치른 뒤 상위 4개 팀이 준결승에 진출한다. 최소 5승은 확보해야 경우의 수를 따지지 않고 준결승에 오를 수 있다.
한국은 10일 노르웨이(세계 4위)와 예선 6차전을 치른다.
코르티나담페초=김정훈 기자 hun@donga.com
