“자식이 부모 모실 필요 없다” 48%…18년만에 두 배로

국민 5명 중 1명만이 부모 부양책임에 동의하는 것으로 나타났다. 가족이 전적으로 부담해 온 돌봄 책임을 사회가 함께 나눠야 한다는 인식이 확산된 결과로 풀이된다.
9일 한국보건사회연구원의 ‘2025년 한국복지패널 조사·분석 보고서’에 따르면 부모를 모실 책임이 자식에게 있다는 의견에 동의하는 비율은 20.63%에 그쳤다. 반대한다는 응답은 47.59%로 찬성 의견의 두 배가 넘었다. 동의도 반대도 하지 않는다는 입장은 31.78%였다.
부모 부양에 대한 인식은 과거 조사와 비교하면 크게 달라졌다. 2007년 한국복지패널 첫 조사 당시에는 같은 질문에 과반인 52.6%가 동의한다고 답했고 반대의견은 24.3%에 불과했다. 찬반 비율은 2013년에 처음으로 역전된 후 매년 격차가 벌어져 20%대까지 떨어졌다.
돌봄에 대한 인식 변화는 자녀 양육에서도 드러났다. 자녀는 집에서 어머니가 돌봐야 한다는 의견에 반대하는 응답이 34.12%로 찬성 응답인 33.83%보다 근소하게 앞섰다. 2007년 조사에서는 찬성하는 비율이 64.7%였다.
의료와 기초 보육을 국가가 책임져야 한다는 공감대도 드러났다. 국가 건강보험을 축소하고 민간 의료보험을 확대해야 한다는 의견에는 70.5%가 반대했고 찬성은 9.38%에 그쳤다. 유치원이나 보육시설을 무상으로 제공해야 한다는 데에도 72.68%가 찬성하며 돌봄에 대한 국가의 역할 확대를 요구했다.
서동민 백석대 사회복지학과 교수는 “옛날과 달리 가족의 규모가 작아져 한 부부가 양측 부모를 전적으로 부양해야 하는 경우가 많고, 거기에 자녀 돌봄도 더해지다보니 돌봄 책임을 개인이 온전히 지기 어렵다”며 “지역사회와 국가가 공동으로 연대해 책임지는 체계가 필요하다는 사회적 인식이 자리잡은 것”이라고 말했다.
이번 조사는 총 7300가구를 대상으로 진행됐으며 응답자들의 인식을 ‘매우 동의함’부터 ‘매우 반대함’까지 5점 척도로 확인한 뒤 이를 동의, 중립, 반대로 재범주화 해 분석했다.
방성은 기자 bbang@donga.com
