폭스바겐코리아, 골프 GTI 50주년 기념 ‘대학생 공모전’ 개최

폭스바겐코리아가 올해 골프 GTI 50주년을 맞아 ‘대학생 AI 영상 광고 공모전’을 개최한다.
이번 공모전은 생성형 AI 기반 영상 제작 기술을 활용해 골프 GTI 퍼포먼스 헤리티지를 표현하는 30초 분량 영상 광고를 제작하는 방식으로 진행된다. 국내외 대학 재학생·휴학생·졸업 예정자라면 전공과 관계없이 개인 단위로 참가할 수 있다.
심사는 주제 적합성, 창의성, AI 활용 혁신성, 완성도, 브랜드 메시지 전달력 등을 기준으로 이뤄진다. 응모작 가운데 총 3명의 수상자를 선정한다. 수상작은 폭스바겐코리아 공식 채널을 통해 실제 마케팅 콘텐츠로 활용될 예정이다.
최우수상인 ‘베스트 골프 GTI 상’ 수상자에게는 오는 5월 독일에서 열리는 폴크스바겐 GTI 50주년 글로벌 행사 참가 기회가 제공된다. ‘베스트 AI 크리에이티브 상’과 ‘베스트 퍼포먼스 상’ 수상자에게는 각각 300만 원과 100만 원의 장학금이 지급된다.
신동협 폭스바겐코리아 마케팅커뮤니케이션 상무는 “골프 GTI는 지난 50년간 ‘퍼포먼스의 대중화’를 이끈 브랜드 아이콘”이라며 “AI 기술로 새로운 감각의 콘텐츠를 만들어갈 대학생들의 참여를 기대한다”고 말했다.
