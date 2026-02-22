본문으로 바로가기
김혜성, MLB 첫 시범경기 2안타 3타점 활약…다저스 15-2 대승
동아일보
업데이트
2026-02-22 17:00
2026년 2월 22일 17시 00분
입력
2026-02-22 16:59
2026년 2월 22일 16시 59분
조영우 기자
김혜성(27·LA 다저스)이 올해 첫 시범경기에서 ‘멀티 안타’를 기록했다. 김혜성은 팀이 LA 에인절스를 15-2로 물리친 22일 미국프로야구 메이저리그 시범경기에 6번 타자 2루수로 선발 출전해 3타수 2안타 3타점을 기록했다. 1회초에 선제 2타점을 올렸고 2회에도 적시타를 추가했다. 김혜성은 소속팀 일정을 소화하다가 다음 달 초 월드베이스볼클래식(WBC) 한국 대표팀에 합류할 예정이다.
#김혜성
#LA 다저스
#멀티안타
조영우 기자 jero@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
