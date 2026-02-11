“韓 컬링 최초 금메달리스트가 되겠다”…‘금빛 스위핑’ 시작하는 여자 컬링

한국 여자 컬링대표팀은 2026 밀라노-코르티나담페초 겨울올림픽을 앞두고 지난달 27일 충북 진천선수촌에서 열린 미디어데이에서 이렇게 출사표를 냈다. 김은지(36·스킵), 김수지(33·세컨드), 김민지(27·서드), 설예은(30·리드), 설예지(30·후보)로 구성된 여자 컬링대표팀이 ‘최초’가 되겠다고 한 건 ‘올림픽 금메달’을 따겠다는 뜻이다.
여자 컬링대표팀의 밀라노-코르티나담페초 겨울올림픽 첫 경기는 12일 미국전이다. 여자 컬링은 라운드로빈 방식으로 10개 팀이 각각 한 차례씩 맞붙어 상위 4개 팀이 준결선에 진출한다.
이번 올림픽에 출전한 여자 컬링대표팀 선수들은 경기도청 소속이다. 스킵 김은지의 성을 따 ‘팀 김’으로 불리지만, 2018년 평창 대회에서 은메달을 획득했던 ‘팀 킴’과의 이미지 중복을 피하기 위해 ‘5G’라는 팀명을 사용할 때가 많다. 팀원 5명 중 4명의 이름에 ‘지’가 들어가기 때문이다.이름에 지 자가 없는 설예은의 별명이 ‘예쁘지’ ‘말 많지’ ‘예쁘지’ 등 주로 지로 끝나는 말이라고 한다.
컬링계에서는 5G를 드림팀에 비유하기도 한다. 스킵 김은지는 한국 컬링이 최초로 올림픽 무대에 섰던 2014년 소치 대회 때 대표팀 주전 중 막내였다. 베테랑이 된 그는 팀 동료들에게 올림픽 무대에서의 마음가짐 등을 상세하게 알려주고 있다고 한다. 김수지와 김민지는 과거 춘천시청에서 스킵을 맡은 경력이 있는 선수들이다. ‘컬링 천재’라는 별명을 갖고 있는 김민지는 20세이던 2019년 한국 컬링이 최초로 세계선수권대회에서 메달(동)을 획득할 때 대표팀 스킵이었다.
‘사공이 많으면 배가 산으로 간다’는 말도 있지만 5G는 다르다. 김수지는 “각자 스킵을 해본 경험들이 있어서 은지 언니가 어떤 결정을 내릴 때 찰떡같이 알아듣고 행동으로 옮긴다. 또한 언니가 경기 중 ‘멘붕’이 오려고 할 때 나와 민지가 언니랑 머리를 맞대고 해결책을 찾아 난관을 돌파 한다”고 말했다.
김민지가 이 팀에 합류한 2022년 완전체가 된 5G는 이듬해부터 한 번도 국가대표 자리를 놓치지 않았다. 지난달 기준 5G의 국제컬링연맹 랭킹은 한국 컬링 역대 최고인 3위다. 올림픽에서 충분히 메달경쟁을 해볼만한 전력이라는 의미다.
한국 컬링 최초의 ‘올림피언’이라는 타이틀을 달았지만 먼 길을 돌아 12년 만에 다시 올림픽 무대에 선 만큼 김은지의 각오는 남다르다. 다른 팀원들도 맏언니의 절실함을 잘 알고 있다. 김은지는 “최초의 올림피언, 최초 세계랭킹 3위, 최초 세계선수권 입상(김민지) 등 우리 앞에 다양한 최초라는 수식어가 있지만 가장 영예로운 수식어는 ‘최초 올림픽 금메달’일 것 같다. 시상대가장 높은 곳에 서기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.
