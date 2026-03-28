엄지원 “단종 시신 수습한 엄흥도 후손…영월 엄씨 31대손”

배우 엄지원이 엄흥도의 후손이라고 밝혔다. 엄흥도는 조선 6대 왕인 단종의 시신을 수습한 인물로, 최근 영화 ‘왕과 사는 남자’가 흥행한 뒤 새삼 주목받고 있다.
엄지원은 27일 자신의 인스타그램에 ‘나 엄지원, 엄흥도 후손 썰 푼다’라는 제목의 영상 한 편을 올렸다. 공개된 영상에서 엄지원은 “원래 엄 씨는 본(本)이 하나다. 그래서 다 가족”이라며 “영월 엄 씨는 다 친척”이라고 했다. 그는 ‘엄흥도 선생의 후손이냐’는 질문에 “후손”이라며 “어릴 때 족보를 공부하면서 ‘우리 집안에는 왜 유명한 사람이 없느냐’고 물으면 아빠가 ‘우리는 엄흥도 선생님이 계신다’고 하셨다”고 떠올렸다.
엄지원은 “단종의 시신을 거두신, (엄흥도를) 알고 있었다”며 “패밀리 히스토리를 공부하면서 이미 알고 있던 사실이다. 난 31대손”이라고 말했다. 그는 영화 ‘왕과 사는 남자’를 통해 엄흥도에 대한 관심이 커진 데 대해 “조상님이 많은 사랑을 받아서 감개무량하다”고 기뻐했다. 엄지원은 엄흥도 역을 연기한 유해진과 차기작에서 부부로 호흡을 맞추는 것을 언급하며 “엄 씨와 끊을 수 없는 사람”이라고 웃어보였다.
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