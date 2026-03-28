천안함 유족 “北 사과 받아달라” 李 “사과하란다고 하겠나”

李 ‘서해수호의 날’ 기념식 참석
“평화가 밥이고, 민생이고, 최고 안보”… 기념사-‘55용사 AI 영상’ 北 거론 안해
李 “특별한 희생엔 특별한 보상” 강조… 지휘관 회의서 “전작권 조속 회복”
“평화가 밥이고, 곧 민생이고, 최고의 안보입니다.”
27일 이재명 대통령은 취임 후 처음 참석한 서해수호의 날 기념사에서 이같이 밝힌 뒤 “싸워서 이기는 것도 중요하다. 싸우지 않고 이기는 것은 더욱 중요하다. 그러나 더욱 중요한 것은 싸울 필요가 없는 평화”라고 강조했다. 올해를 한반도 평화 공존의 원년으로 삼겠다고 공언한 만큼 북한의 도발로 희생된 영웅들을 추모하는 기념식에서도 평화를 재차 강조한 것.
2300여 자 분량의 기념사에선 북한이 전혀 언급되지 않았다. 서해 수호 55용사를 인공지능(AI)으로 복원해 각각의 이름을 외치는 롤콜(Roll Call) 영상에서도 북한의 도발에 대한 언급은 담기지 않았다. 북한을 자극하지 않으려는 의도로 풀이된다. 2020년 기념식에 참석했던 문재인 전 대통령도 기념사에서 북한을 언급하지 않은 바 있다.
그 대신 이 대통령은 “대결과 긴장이 감돌던 서해의 과거를 끝내고, 공동 성장과 공동 번영의 새 역사를 써 내려가는 일에 온 힘을 다하겠다”고 강조했다. 이 대통령은 “‘특별한 희생에는 특별한 보상’ 원칙을 실현해야 한다”면서 희생된 영웅들과 유족, 현직 장병에 대한 예우도 강조했다.
기념식에 앞서 이 대통령은 김혜경 여사와 함께 연평해전 등에서 순국한 군인들의 전사자 묘역을 참배했다. 2010년 천안함 폭침 당시 실종자를 수색하다 숨진 한주호 준위의 묘소를 참배할 때는 한 준위의 부인 김말순 여사의 등을 토닥이며 위로했다. 기념식 후 천안함 폭침 때 산화한 민평기 상사의 어머니 윤청자 씨가 이 대통령에게 “북한에 사과를 요구해 달라”고 부탁하자 이 대통령은 “(우리가) 사과하라고 한다고 해서 북한이 하겠습니까”라는 취지로 답했다고 한다. 이 대통령은 2023년 경북 예천에서 집중호우 실종자 수색 도중 사망한 해병대 채수근 상병 묘역도 들러 “많은 게 제자리 찾아 다행”이라고 했다.
기념식 후 이 대통령은 국방부로 이동해 전군 주요 지휘관 회의를 주재하면서 “철통같은 한미 동맹이야말로 한반도 평화와 안정의 필수 요소인 건 맞다”면서도 “과도한 의존은 금물이다. 전시작전통제권 회복은 조속하게 추진될 것”이라고 했다.
이 대통령은 “미래 전장을 주도하려면 스마트 강군으로의 전환 역시 필수적”이라며 선택적 모병제 필요성도 강조했다. 선택적 모병제는 의무복무인 징병제와 자원입대인 모병제를 결합한 제도로 병역 의무자가 자신이 원하는 경우 군에 지원해 복무할 수 있도록 하는 방식이다. 이 대통령이 선택적 모병제를 언급한 건 취임 후 처음이다. 이 대통령은 대선 후보 시절인 지난해 4월 국방과학연구소를 찾아 “수십만 청년을 병영에 가둬 놓는 전통도 중요하지만 그렇게 하는 게 효율적이냐”며 “선택적 모병제를 운영하는 게 맞겠다”고 언급한 바 있다.
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