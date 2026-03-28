타이거 우즈, ‘음주 혹은 약물운전’ 혐의로 체포돼 구금

‘골프 황제’ 타이거 우즈가 27일(현지 시간) ‘음주 또는 약물 운전’(DUI·Driving Under the Influence) 혐의로 경찰에 체포된 뒤 구금됐다.
AP 통신에 따르면 우즈는 이날 오후 2시경 자신의 랜드로버 차량을 몰다 미 플로리다주 마틴 카운티 주피터 아일랜드의 왕복 2차선 도로에서 다른 차량과의 충돌 사고에 연루됐다.
사고가 난 지점은 우즈가 거주하는 지역과 멀지 않은 곳이다. 마틴 카운티 보안관실에 따르면 우즈는 시속 30마일(48km/h) 제한 속도의 2차선 도로에서 고압 세척기 트럭을 추월하려 했다.
이 과정에서 트럭의 뒷부분을 스치듯 부딪혔고, 우즈의 차량이 운전석 쪽으로 전복됐다. 마틴 카운티 보안관실은 차량은 전복됐지만, 우즈는 다치지 않았다고 밝혔다.
다만, 우즈는 현장에서 DUI를 의심받아 체포된 뒤 구금됐다. 우즈의 DUI 혐의가 술에 취한 것인지, 약물에 취한 것인지는 아직 밝혀지지 않았다.
이번 사고는 우즈가 자동차 사고에 연루된 네 번째 사례다. 가장 최근에는 2021년 2월 로스앤젤레스(LA) 해안 도로에서 제네시스 GV80을 몰고 가다 사고를 당해 다리 등을 크게 다쳐 오랜 기간 치료와 재활을 거쳤다.
당시 경찰 당국은 우즈가 과속 주행을 하다 커브길에서 브레이크 대신 가속페달을 밟으면서 사고를 낸 것으로 결론 내렸으며, 음주나 약물 복용의 증거는 없었다고 밝혔다.
우즈는 또 2017년 DUI 혐의로 체포된 적이 있다. 당시 남부 플로리다 경찰은 우즈가 운전석 쪽이 파손된 채 부자연스럽게 주차된 차량의 운전석에 잠들어 있는 것을 발견했다.
당시 우즈는 진통제를 복용했다고 진술했으며 법정에서 자신의 부주의한 운전을 시인하고 벌금 및 보호관찰, 사회봉사 등 처벌을 받은 바 있다.
박성진 기자 psjin@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0