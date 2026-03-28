창원 흉기 피습 20대 여성, 치료 하루 만에 결국 숨져

경남 창원에서 발생한 흉기 난동 사건으로 중태에 빠졌던 20대 여성이 치료 하루 만인 28일 끝내 숨졌다.
경남경찰청 등에 따르면 흉기 피습으로 심정지 상태로 병원에 옮겨졌던 20대 여성 A 씨가 이날 오후 1시 25분경 사망했다. 사고는 전날 오전 11시 36분경 창원시 성산구의 한 아파트 상가 주차장에서 발생했다. 현장을 목격한 한 시민은 경찰에 “남성이 여성을 흉기로 찔렀다”고 신고했다.
출동한 경찰과 소방은 목 부위를 크게 다친 A 씨를 병원으로 이송했다. 당시 현장에서는 가해자로 추정되는 30대 남성 B 씨도 함께 발견됐다. B 씨는 현재 치료를 받고 있으나 위중한 상태로 알려졌다. 경찰은 남성이 여성에게 흉기를 휘두른 뒤 자해했을 가능성이 큰 것으로 보고 있다.
경찰은 두 사람의 관계 등 정확한 사건 경위를 파악하고 있다.
조혜선 기자 hs87cho@donga.com
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