[단독]LG AI 엑사원, 암 진단 정확도 최고…하버드·MS 꺾었다

LG AI연구원이 지난해 말 공개한 질병 및 유전자 분석 인공지능(AI) 모델 ‘엑사원 패스’ 2.5 버전이 글로벌 주요 AI 모델들과 비교해 상위 수준인 것으로 나타났다.
10일 LG에 따르면 엑사원 패스 2.5는 LG AI연구원이 최근 진행한 주요 병리 AI 모델의 암 진단 성능 평가에서 정확도 76.75%로 가장 높은 수치를 보였다. LG AI연구원은 오픈소스로 공개된 주요 의료 AI들과 엑사원 패스 2.5를 비교했다. 한국과 미국 병원의 대장암, 폐선암 등 임상데이터를 활용해 종양 및 유전자 돌연변이 여부를 얼마나 정확하게 탐지해내는지 따져봤다.
비교 AI 모델로는 미국 하버드의대 마흐무드 교수 연구팀의 타이탄(TITAN)과 유니2-h(UNI2-h), 마이크로소프트의 기가패스(Gigapath), 프랑스 AI 기업 바이오옵티머스의 H-옵티머스-제로(H-optimus-0) 등을 선정했다. 엑사원 패스 2.5에 이어 유니2-h(정확도 76.16%), H-옵티머스-제로(75.78%), 타이탄(73.20%), 기가패스(71.43%) 순으로 집계됐다.
LG는 또 엑사원 패스 2.5를 마흐무드 연구팀이 개발한 병리 AI 성능 지표 기준으로 평가했을 때 1위 타이탄 모델(71.4%)에 이은 69.8%의 정확도를 나타내 경쟁력을 입증했다고 강조했다. LG 관계자는 “엑사원 패스 2.5는 특히 병리 이미지와 멀티오믹스(유전자정보)가 서로 연결되지 않은 상태에서도 AI가 학습할 수 있도록 설계돼 학습 효율을 극대화했다”고 설명했다.
보통 AI가 병을 진단하려면 현미경으로 찍은 병리 사진과 유전자 정보를 매칭시킨 데이터가 필요하다. 하지만 엑사원 패스 2.5는 두 정보를 연결지어주지 않아도 스스로 연관성을 찾아 학습할 수 있다. 덕분에 소형 모델로도 높은 정확도와 성능을 구현했다는 것이 LG의 설명이다. AI 모델의 크기를 결정하는 파라미터(매개변수) 기준 기가패스와 유니2-h는 각각 12억2100만 개, 6억8100만 개인 반면 엑사원 패스 2.5는 5000만 개로 10~24배가량 차이가 난다. 그만큼 가벼운 모델로 높은 효율을 낸다는 뜻이다.
LG는 앞으로 엑사원 패스가 맞춤형 치료법 개발에 중요한 역할을 할 것으로 기대했다. 장종성 LG AI연구원 바이오 인텔리전스랩장은 “엑사원 패스는 실제 유전자 변이가 어느 위치에서 일어나고 있는지를 확인할 수 있는 AI로 유전자 검사 소요 시간을 기존 2주일 이상에서 1분 수준으로 단축할 수 있다”며 “암 확산 전 선제 치료를 가능하게 해 치료의 골든타임 확보에 큰 도움이 될 것”이라고 했다.
댓글 0