“소리보다 느린 입술”…머라이어 캐리, 올림픽 개회식서 ‘립싱크’ 논란

‘팝의 여왕’으로 불리는 머라이어 캐리가 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 개회식 축하 공연에서 립싱크를 했다는 논란에 휩싸였다.
6일(현지 시간) 캐리는 이탈리아 밀라노 산시로 올림픽 스타디움에서 열린 개회식에서 이탈리아 국민가수 도메니코 모두뇨의 ‘넬 블루, 디핀토 디 블루’를 불렀다. 캐리가 가사 전체를 이탈리아어로 소화하는 것은 이번이 처음이었다.
공연 직후 소셜네트워크서비스(SNS) 등에는 캐리가 해당 노래를 립싱크했다는 지적이 이어졌다. 영국 매체 더 미러는 “무대에서 경직된 자세로 프롬프터(가사 전달 장치)만 읽는 캐리의 모습을 목격했다” “립싱크라는 사실을 숨기려는 노력조차 하지 않아서 최악” 등의 글이 SNS에 올라왔다고 전했다.
영국 매체 데일리메일은 “캐리의 입술이 장내 울리는 소리보다 더 느리게 움직이는 것처럼 보였다”며 “최고 음역에 도달할 때도 별다른 노력을 기울이지 않는 것 같았다”고 보도했다.
다른 누리꾼들도 “이탈리아어로 부르는 것은 새로운 시도지만, 훨씬 더 진정성 있는 모습을 보여줄 수 있는 다른 가수들도 많았을 것” 등 아쉬움을 표했다.
한편 이날 캐리는 비즈와 크리스털로 화려하게 장식된 아트 데코 스타일의 드레스를 입고 무대에 등장했다. 외신은 캐리가 착용한 주얼리에 주목했다. 다이아몬드 목걸이와 귀걸이, 팔찌 세트는 약 1500만 달러(약 219억 원)에 달하는 것으로 알려졌다.
