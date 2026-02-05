푸조 ‘올 뉴 5008 스마트 하이브리드’ 출시

올 뉴 5008은 기획, 설계, 디자인, 생산까지 전 과정이 프랑스에서 이뤄진 모델이다. 푸조 브랜드 정체성을 반영한 프렌치 SUV를 표방한다. 2900mm의 긴 휠베이스를 기반으로 한 7인승 실내 공간을 갖췄다. 여기에 스마트 하이브리드 시스템을 결합해 도심 주행과 장거리 여행 모두에 적합한 패밀리 SUV로 포지셔닝했다.
푸조는 올 뉴 5008 출시를 기념해 구매 고객을 대상으로 특별 연장 보증 프로그램을 운영한다. 알뤼르 트림은 99만 원, GT 트림은 109만 원에 연장 보증 프로그램 가입이 가능하다. 해당 프로그램은 기본 무상 보증 기간인 36개월 또는 10만km 종료 이후에도 품질 보증을 연장해 주는 서비스로, 신차 등록일 기준 최대 5년 또는 13만km까지 보증 혜택을 제공한다. 연장 보증 프로그램은 신차 등록일로부터 6개월 또는 주행거리 5,000km 이내에 가입할 수 있다.
이와 함께 푸조는 5년간 무상 유지보수 프로그램도 제공한다. 엔진오일과 엔진오일 필터, 에어클리너 필터 등 주요 소모품을 5년간 총 5회 무상 교체할 수 있어 차량 유지 비용 부담을 낮췄다.
올 뉴 5008은 알뤼르와 GT 두 가지 트림으로 출시됐다. 가격은 알뤼르 4890만 원, GT는 출시 기념 300대 한정으로 5590만 원이다. 개별소비세 인하 혜택 적용 시 알뤼르는 4814만 원, GT는 5499만9000원에 구매할 수 있다. 다자녀 가구 혜택도 적용 가능하다.
방실 스텔란티스코리아 대표는 “올 뉴 5008은 가족을 위한 공간과 효율성뿐 아니라 운전의 즐거움까지 함께 고려한 모델”이라며 “한국 시장을 위해 경쟁력 있는 가격을 책정한 만큼 패밀리 SUV를 찾는 고객들에게 새로운 대안이 될 것으로 기대한다”고 말했다.
댓글 0