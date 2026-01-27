김동명 LG에너지솔루션 대표 “위기는 전환점, 더 큰 성장 위한 기회 만들자”

LG에너지솔루션이 전기차(EV) 시장의 성장 둔화 국면을 돌파하기 위한 해법으로 에너지저장장치(ESS) 시장 선점 전략을 제시했다. LG에너지솔루션은 26일 서울 영등포구 FKI타워에서 파트너사 관계자 80여 명을 초청해 ‘2026 파트너스 데이’를 열었다고 27일 밝혔다.
김동명 LG에너지솔루션 사장은 행사에서 “올해는 포트폴리오 리밸런싱과 운영 효율화를 통해 성과를 가시화하는 데 집중하겠다”며 “급성장하는 ESS 시장에서 기회를 선점하기 위해 제품 다양성과 공급 안정성을 강화해 나가야 한다”고 말했다. 이어 “위기는 곧 전환점을 의미한다”며 “산업의 조정기를 더 큰 성장을 위한 기회로 만들어 가자”고 강조했다.
LG에너지솔루션은 글로벌 배터리 시장이 기존 EV 중심에서 AI 데이터센터 건립 등의 요인으로 수요가 확대되는 ESS 중심으로 재편되는 국면에 접어들었다고 진단했다. 회사는 이에 대응해 파트너사들과의 협력을 바탕으로 품질과 기술력 강화에 나설 방침이다. 또 글로벌 연구개발(R&D) 체계 구축과 원가 경쟁력 강화, 품질 관리 프로세스 고도화 등을 통해 파트너사들과 함께 공급망 경쟁력을 끌어올리겠다는 계획도 밝혔다.