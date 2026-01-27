靑 “관세합의 이행 의지 美에 전달…차분하게 대응”

청와대가 27일 도널드 트럼프 대통령의 기습 관세 인상 발표에 대해 “관세인상은 연방 관보게재 등 행정조치가 있어야 발효된다”며 “관세합의 이행 의지를 미국 측에 전달하는 한편, 차분하게 대응해나갈 계획”이라고 밝혔다.
청와대 강유정 대변인은 이날 서면 브리핑을 통해 “이날 오전 김용범 정책실장, 위성락 안보실장 주재로 대미통상현안 회의를 개최해 트럼프 대통령의 관세인상 발표 관련 상황을 점검하고 대응계획을 논의했다”며 이같이 말했다.
회의에서는 관세협상 후속조치로 추진 중인 ‘한미 전략적 투자 관리를 위한 특별법안’ 진행상황을 점검했다. 또 김정관 산업통상부 장관은 캐나다 일정이 종료되는대로 미국을 방문해 하워드 러트닉 미국 상무장관과 관련 내용을 논의하기로 했다.
여한구 통상교섭본부장도 조만간 미국을 방문해 제이미슨 그리어 미국무역대표부(USTR) 대표와 협의하기로 했다.
회의에는 여 본부장, 이형일 재정경제부 1차관, 김진아 외교부 2차관 등 관계부처 차관이 참석했다. 청와대 하준경 경제성장수석, 오현주 국가안보실 3차장, 하정우 AI미래기획수석 등 주요 참모들도 자리를 함께했다.
강 대변인은 “현재 전략경제협력 특사단으로 캐나다에 체류 중인 강훈식 비서실장과 김 장관도 유선으로 참석했다”고 전했다.
박성진 기자 psjin@donga.com
