다카이치, 내일 조기총선 입장 표명…자민당 2인자 “신문 보고 알아”

다음 달 8일 일본의 총선 실시가 유력한 가운데 다카이치 사나에(高市早苗·사진) 총리가 19일 선거 관련 입장을 직접 밝힐 예정이다. 다카이치 총리의 조기 총선 결정에 대한 야당의 비판이 거센 가운데 그가 얼마나 설득력 있는 메시지를 전달하느냐가 차기 선거 구도에 상당한 영향을 미칠 전망이다.
아사히신문 등에 따르면 다카이치 총리는 19일 저녁 기자회견을 열어 중의원(하원) 해산과 조기 총선 실시에 대한 의견을 밝힐 계획이다. 지난 9일 일부 언론을 통해 총선 검토 사실이 공개된 이후 열흘 만에 직접 입장 표명에 나서는 것. 앞서 이재명 대통령과 조르자 멜로니 이탈리아 총리가 일본을 방문하면서 다카이치 총리는 국내 정치 사안에 대한 발언을 미룬 것으로 알려졌다.
지난해 10월 21일 취임한 다카이치 총리가 취임 석 달 만에 조기 총선 입장을 굳힌 것에 대해 야당들은 “정치 공백이 불가피하다” “물가 등 민생대책이 늦어진다”며 비판하고 있다. 이에 정기 국회 첫날인 23일 중의원을 해산한 뒤, 내달 8일 투개표가 이뤄지는 방안이 유력하게 거론되고 있다. 총선 투개표를 중의원 해산 16일 만에, 전후 최단기간에 실시하며 정치 공백을 최소하겠다는 것. 반면 자민당의 한 인사는 “야당의 전열이 미쳐 준비되지 않은 상황이 유리하다”고 밝혔다고 지지통신은 전했다.
이런 가운데 다카이치 총리가 관저의 핵심 측근들과만 총선을 논의했고, 자민당 2인자인 스즈키 슌이치(鈴木俊一) 간사장이나 앞서 본인의 총리 당선에 큰 역할을 해 ‘킹메이커’로 불렸던 아소 다로(麻生太郞) 부총재겸 전 총리와는 사전 협의를 하지 않은 것으로 알려졌다. 실제 스즈키 간사장은 17일 취재진에게 총리의 총선 결정을 “신문 보도를 통해 처음 알게 돼 솔직히 놀랐다. (총리와) 소통은 없었다”고 밝혔다.
여야는 앞다퉈 선심성 민생대책을 쏟아내며 표심 잡기에 나섰다. 스즈키 간사장은 18일 NHK 토론 프로그램에서 한시적으로 소비세 전액 감면을 검토하고 있다고 밝혔다. 일본은 식음료에 8%(주류는 10%) 소비세가 부과되는데 이를 없애겠다는 것. 제1야당인 입헌민주당과 제3야당인 공명당이 만든 신당인 ‘중도개혁연합’ 역시 ‘소비세 제로’를 검토하고 있다. 자민당과 연립여당인 일본유신회는 중의원 정원 10% 삭감을 공약에 담을 예정인 것으로 알려졌다.