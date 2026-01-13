“죽었니?”…이름 섬뜩한 ‘앱’ 중국서 다운 폭주하는 이유

중국에서 1인 가구 생사를 확인 해주는 독특한 앱이 등장해 인기를 끌고 있다.
10일 중국 관영 글로벌타임스 등에 따르면, 최근 중국의 스마트폰 앱 ‘스러머’(死了么)가 애플 앱스토어 유료 앱 순위에서 1위를 차지했다. 중국어 “스러머”는 “죽었니?”라는 뜻이다.
작동 방식은 아주 단순하다. 이용자가 체크인 버튼을 눌러 일종의 ‘생존 신고’를 하도록 설계됐는데, 만약 이틀 연속 출석 체크를 하지 않으면, 다음 날 자동으로 지정된 긴급 연락처로 알림을 보낸다.
앱 이름은 처음엔 직설적이어서 뜨거운 관심을 모았으나, 일부에서는 ‘죽음’을 언급하는 것을 꺼리는 중국 문화권에서 거부감이 든다는 지적과 함께 “살아있니?”로 바꾸는 것을 제안하고 있다.
1인 가구는 집에 홀로 있다가 갑작스러운 질환이나 사고를 당해 도움을 받지 못한 채 고독사 하는 것이 가장 우려스러운 부분이다
이 앱은 초기에 무료였으나 나중에 8위안(약 1700원)으로 유료화 됐다. 개발에 들어간 비용은 1000위안(약 20만 원)이다. 개발팀은 단 3명으로 구성됐다. 3명은 모두 1995년 이후 출생자다. 개발자는 유료 사용자 수가 지난 며칠 동안 200배 증가했다고 밝혔다.
현재 앱의 가치는 1000만 위안(약 21억)으로 평가된다고 한다. 개발자는 제품 가치가 상승함에 따라 사용자 요구에 적극적으로 대응할 것이라고 밝혔다.
이 앱은 중국 사회의 1인 가구 증가 문제를 반영한다. 중국 내 1인 가구는 2030년까지 최대 2억에 달하고, 전체 가구의 30% 이상을 차지할 것으로 부동산 연구기관들은 전망했다.
