정의선 회장 “AI 역량 내재화 없인 기업 생존 어려워”

정의선 현대차그룹 회장이 5일 열린 온라인 신년회에서 그룹 임직원들에게 새해 메시지를 전하고 있다. 현대자동차그룹 제공
정의선 현대자동차그룹 회장이 올해를 “우려하던 위기 요인들이 현실로 다가오는 해”라고 전망하며 이를 돌파할 핵심 동력으로 ‘고객 관점의 체질 개선’과 ‘인공지능(AI) 기술의 내재화’를 꼽았다.

정 회장은 5일 현대차그룹 신년회에서 “제품에 고객 시각이 충분히 반영됐는지, 제품의 기획이나 개발 과정에서 타협은 없었는지 등 질문을 통해 정직하게 돌아보고 개선해 나간다면 그룹은 어떤 위기에도 흔들리지 않을 것”이라며 이같이 밝혔다.

신년회는 정 회장, 장재훈 부회장, 호세 무뇨스 현대차 사장, 송호성 기아 사장 등 경영진이 참석해 사전 녹화된 신년회 영상을 전 세계 임직원들에게 공유하는 식으로 이뤄졌다.

정 회장이 꼽은 올해 경영 방향의 핵심은 AI 내재화였다. 정 회장은 “AI 역량을 내재화하지 못한 기업은 생존을 담보하기 어렵다”며 “글로벌 선도 기업들은 이미 수백조 원 단위의 투자로 이 영역에서 우위를 선점해온 데 비해 우리가 확보한 역량은 아직 충분하지 않다”고 꼬집었다.

그러면서도 “피지컬 AI로 중심이 이동할수록 그룹이 보유한 자동차, 로봇 등 움직이는 실체와 제조 공정 데이터의 가치는 희소성을 더해갈 것”이라며 “이는 빅테크 기업들이 쉽게 모방할 수 없는 우리만의 강력한 무기”라고 강조했다.

장 부회장은 AI 내재화를 위해 공장과 거의 동일한 조건의 로봇 데이터 수집 및 성능 검증 시설을 구축할 예정이라고 덧붙였다. 이후 이 시설에서 축적된 현장 데이터를 로봇 계열사 보스턴다이내믹스의 기술과 결합시켜 피지컬 AI 개발 속도를 크게 높이겠다는 구상이다.

이날 신년회에서는 현대차그룹이 최근 고심하고 있는 소프트웨어 정의 차량(SDV) 사업도 언급됐다. 장 부회장은 “소프트웨어 중심 모빌리티로의 전환은 그룹의 생존과 미래가 걸린 일로 타협할 수 없다”며 사내 자율주행 스타트업 포티투닷과의 협업 체계를 유지하고 개발을 이어가겠다고 했다. 앞서 지난달 송창현 전 현대차·기아 AVP본부장(사장) 겸 포티투닷 대표가 퇴임하면서 그룹 내에는 혼란이 일었던 바 있다.

최원영 기자 o0@donga.com
