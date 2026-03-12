본문으로 바로가기
사회
익산서 ‘토지 임대 갈등’ 남성 2명 흉기에 찔려 숨져
동아일보
입력
2026-03-12 20:00
2026년 3월 12일 20시 00분
조혜선 기자
경찰. 게티이미지뱅크
전북 익산에서 토지 임대 문제로 갈등을 빚던 남성 2명이 흉기에 찔려 숨지는 사건이 발생해 경찰이 수사에 나섰다.
12일 익산경찰서에 따르면 이날 오후 1시경 익산시 망성면의 한 주택에서 70대 남성 A 씨와 50대 남성 B 씨가 흉기에 찔렸다는 신고가 접수됐다. 두 사람은 출동한 구급대에 의해 병원에 옮겨졌으나 모두 사망했다.
경찰 조사 결과 이들은 토지 임대·임차인 관계로, 지난해 만료된 계약 문제로 갈등을 겪어온 것으로 알려졌다. 경찰은 임차인 B 씨가 임대인 A 씨의 집을 찾아와 언쟁을 벌이던 중 흉기를 꺼냈고, A 씨가 대응하는 과정에서 두 사람 모두 흉기에 찔린 것으로 보고 있다.
경찰은 정확한 사건 경위를 조사 중이다.
조혜선 기자 hs87cho@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
