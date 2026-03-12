익산서 ‘토지 임대 갈등’ 남성 2명 흉기에 찔려 숨져

  • 동아일보

경찰. 게티이미지뱅크
전북 익산에서 토지 임대 문제로 갈등을 빚던 남성 2명이 흉기에 찔려 숨지는 사건이 발생해 경찰이 수사에 나섰다.

12일 익산경찰서에 따르면 이날 오후 1시경 익산시 망성면의 한 주택에서 70대 남성 A 씨와 50대 남성 B 씨가 흉기에 찔렸다는 신고가 접수됐다. 두 사람은 출동한 구급대에 의해 병원에 옮겨졌으나 모두 사망했다.

경찰 조사 결과 이들은 토지 임대·임차인 관계로, 지난해 만료된 계약 문제로 갈등을 겪어온 것으로 알려졌다. 경찰은 임차인 B 씨가 임대인 A 씨의 집을 찾아와 언쟁을 벌이던 중 흉기를 꺼냈고, A 씨가 대응하는 과정에서 두 사람 모두 흉기에 찔린 것으로 보고 있다.

경찰은 정확한 사건 경위를 조사 중이다.

조혜선 기자 hs87cho@donga.com
