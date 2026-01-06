최진혁-오연서-상큼 로코 도파민 팡팡

채널A가 새해 야심차게 공개하는 새 토일드라마 ‘아기가 생겼어요’가 17일(토) 밤 10시 반 첫 방송된다. ‘아기가 생겼어요’는 “결혼은 없다”고 외치던 두 남녀의 하룻밤 일탈로 벌어진 일을 다루는 로맨틱 코미디로, 동명의 인기 웹툰이 원작이다.
채널A는 드라마의 주연 배우인 최진혁과 오연서가 등장하는 메인 포스터를 최근 공개해 기대감을 증폭시킨다. 최진혁은 세상을 떠난 형 대신 남은 가족과 회사를 위해 사는 재벌 2세 ‘강두준’ 역으로, 오연서는 자신의 꿈을 좇기 위해 결혼을 미룬 커리어우먼이자 자발적 독신주의자 ‘장희원’ 역으로 각각 분한다. 둘은 서로의 인생에 예상치 못한 변수가 되면서 아찔한 로맨스를 펼쳐나갈 예정. 포스터 속 ‘하룻밤 일탈 로맨스’라는 카피는 하룻밤의 일탈에서 시작된 최진혁과 오연서의 로맨스가 어떻게 그려질지, 두 사람이 어떤 과정을 거쳐 서로에게 빠져들지 흥미를 키운다.
한편 최진혁과 오연서 외에 배우 홍종현과 김다솜도 드라마에 출연한다. 홍종현은 극중 장희원의 20년 지기 친구 ‘차민욱’으로, 김다솜은 장희원의 든든한 언니 같은 친구 ‘황미란’으로 등장한다.
