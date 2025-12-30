LH, 남양주진접2·구리갈매역세권 등 총 1291호 공급

한국토지주택공사(이하 LH)가 남양주진접2 및 구리갈매역세권, 김포고촌2지구에 총 1291가구를 공급한다.
LH는 30일 남양주진접2 지구에 공공분양(B1블록) 260가구, 신혼희망타운(A3블록) 208가구 등 총 468가구 입주자 모집공고를 시행했다. 구리갈매역세권 A4블록 561가구(공공분양 251가구 및 6년 분양전환 공공임대 310가구), 김포고촌2 공공분양(A1블록) 262가구 입주자 모집공고도 시행됐다.
분양 가격은 남양주진접2 B1블록(공공분양)의 경우 74형 평균 4억8000만 원대, 84형 평균 5억5000만원대 수준이다. A3블록(신혼희망타운)의 경우 55형 평균 3억8000만 원대다. 분양가 상한제로 나와 전매제한 3년이 적용된다. 김포고촌2 A1블록은 59형 평균 4억5000만 원대, 74형 평균 5억6000만 원대이다. 분양가 상한제가 적용돼 전매제한 3년이다.
구리갈매역세권 A4블록은 공공분양 기준 59형 평균 5억 원대다. 전매제한 및 거주의무가 각각 3년 적용된다.
청약 접수는 내년 1월 12일부터 순차적으로 진행된다. 남양주진접2 B1·A3블록 및 구리갈매역세권 A4블록은 사전청약당첨자부터 진행된다. 김포고촌2 A1블록은 특별공급부터 진행된다. 당첨자 발표는 1월 말로 예정돼 있다.
남양주진접2 지구는 왕숙 지구와 인접해 있어 다양한 생활과 교통 인프라를 누릴 수 있다. 지하철 4호선, 9호선 연장선 개통(가칭 풍양역)이 예정돼 있다. GTX-B노선 등 대형 교통망도 계획돼 있다.
구리갈매역세권 지구는 갈매역(경춘선) 및 별내역(지하철 8호선·경춘선, GTX-B 개통 예정)과 인접해 대중교통 접근성이 우수하다. 수도권제1순환고속도로, 세종포천고속도로 진입 나들목과도 가깝다. A4 블록은 경춘선 갈매역을 도보 약 5분 내로 갈 수 있다.
김포고촌 A1블록은 고촌역(김포골드라인)과 인접해 있어 김포공항역까지 단 한 정거장 만에 도달할 수 있다. 지하철 5호선과 9호선, 공항철도, 김포골드라인, 서해선 등 서울 서부권 주요 업무지구로 출퇴근이 편리하고, 김포한강로와 수도권 제1순환고속도로 등과 같은 광역 교통망 접근성도 우수하다.
