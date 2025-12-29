현대차, 내년 美 진출 40주년… 정의선 리더십 대도약 예고

내년 미국 진출 40주년을 맞는 현대자동차가 글로벌 최대 시장인 미국을 발판으로 한 단계 도약을 준비하고 있다.
현대차는 지난 1986년 울산공장에서 생산한 국내 첫 전륜구동 승용차 ‘엑셀’을 수출하며 미국 시장에 첫발을 내디뎠다. 합리적인 가격을 앞세운 전략으로 진출 첫해 16만 대, 이듬해 26만 대 이상을 판매하며 미국 소비자들의 주목을 받았다.
그러나 초기에는 미흡한 품질 관리와 정비망 부족 등으로 브랜드 이미지가 훼손되는 위기를 겪었다. 이후 정몽구 명예회장은 품질·안전·성능 강화를 핵심으로 하는 ‘품질 경영’을 전면에 내세우며 체질 개선에 나섰다. 특히 1999년 도입한 ‘10년·10만 마일 보증수리(워런티)’ 정책은 품질 논란을 정면 돌파한 결정적 계기로 평가된다.
이 같은 전략의 성과로 현대차는 현재 미국 내 주요 품질·안전 평가에서 잇달아 최고 수준의 성적을 거두고 있다. 현대차그룹은 올해 미국 고속도로안전보험협회(IIHS)가 발표한 충돌 안전 평가에서 총 21개 차종이 TSP+ 및 TSP 등급을 획득하며 2년 연속 ‘가장 안전한 차’ 최다 선정 기록을 달성했다.
또 미국 데이터 분석 기업 J.D.파워의 ‘2025년 신차품질조사(IQS)’에서는 글로벌 17개 자동차 그룹 중 가장 우수한 종합 성적을 거뒀다. 미국 소비자들이 자동차 구매 시 핵심 지표로 활용하는 평가에서 경쟁력을 입증한 셈이다.
브랜드 위상도 크게 높아졌다. 현대차그룹은 4년 연속 ‘세계 올해의 자동차’에 선정, 미국 자동차 매체 오토모티브 뉴스는 창간 100주년을 맞아 정주영 창업회장, 정몽구 명예회장, 정의선 회장 등 현대차 3대 경영진을 글로벌 자동차 산업에 큰 영향을 미친 인물로 선정한 바 있다.
정의선 현대차그룹 회장은 “정주영 창업회장의 고객 중심 경영철학과 정몽구 명예회장의 품질·안전·R&D에 대한 신념이 현대차그룹 경영철학의 근간”이라고 강조했다.
이 같은 노력에 힘입어 현대차는 올해 1~11월 미국 시장에서 약 89만6000대를 판매하며 3년 연속 연간 최다 판매 기록 경신을 눈앞에 두고 있다. 트럼프 행정부 시기의 자동차 관세 부담 속에서도 가격 인상은 최소화하고, 현지 생산 확대와 판매 믹스 조정으로 시장 변화에 유연하게 대응한 점이 주효했다는 평가다.
현대차그룹은 지난 3월 미국 조지아주에 최첨단 생산기지인 ‘현대자동차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA)’ 준공식을 열고 미국 생산 연 120만 대 체제 구축에 나섰다. 아울러 2028년까지 미국에서 자동차·부품·물류·철강·미래 산업 분야에 총 210억 달러를 투자할 계획이다.
지난 10월 미국의 전기차 보조금 종료라는 악재에 대해서는 하이브리드 제품군 강화를 통해 소비자 선택 폭을 넓히며 위기 대응 능력을 입증했다. 다만 한미 간 협상 이후에도 남아 있는 15% 관세 부담과 테슬라·중국 업체를 중심으로 한 전기차 경쟁 심화, 보조금 축소, 자율주행·SDV(소프트웨어 중심 차량) 경쟁 등은 여전히 과제로 남아 있다.
업계 관계자는 “미국은 현대차의 최대 수출 시장이자 글로벌 자동차 산업 트렌드를 선도하는 핵심 무대”라며 “정의선 회장의 리더십 아래 현대차가 이러한 도전을 극복하고 미국 시장에서 또 한 번의 도약을 이뤄낼 수 있을지 관심이 집중되고 있다”고 말했다.
