현대백화점 판교점, 최단기간 연매출 2조 달성

현대백화점은 올해 판교점 매출이 2조 원을 넘었다고 28일 밝혔다. 2015년 8월 판교점 개점 10년 4개월 만으로 국내 백화점 가운데 최단 기간이다.
이날 현대백화점에 따르면 올해 현대백화점 판교점 매출은 27일 기준 2조34억 원으로 지난해 매출(1조7300억 원) 대비 약 16% 신장했다. 현대백화점 관계자는 “이는 산업통상자원부가 발표한 올해 1∼10월 국내 백화점 매출 신장률 2%대의 8배 수준”이라며 “서울, 부산 외의 지역에서 연매출 2조 원을 넘긴 것은 이번이 처음”이라고 설명했다.
판교점 매출 신장은 ‘명품 쇼핑 메카’ 전략이 유효하게 작용한 결과로 풀이된다. 판교점은 에르메스, 롤렉스, 고야드 등 인기 명품 라인업을 구축하며 주목을 받았다. 올해 판교점의 럭셔리 워치·주얼리 부문 매출은 작년 대비 51.4% 늘었다.
체험 콘텐츠 중심의 고객 경험 혁신 전략도 매출 확대에 기여한 것으로 나타났다. 현대백화점 관계자는 “판교점은 개점 초기부터 ‘경험을 팔아라’를 콘셉트로 오프라인 유통의 패러다임을 ‘쇼핑’에서 ‘체험’ 중심으로 전환하는데 집중해왔다”며 “의류 매장 40~50개를 입점시킬 수 있는 공간에 만든 ‘현대어린이책미술관(MOKA)’이 대표적”이라고 설명했다. 2개의 전시실과 그림책 6500권으로 채워진 MOKA는 오픈 이후 100만명 이상이 다녀갔다.
판교점은 서울 강남, 용인, 안양 등 광역 상권 고객 비중이 55.6%로 절반을 넘는 것으로 나타났다. 연간 3000만 원 이상 구매하는 VIP 고객의 78.2%가 10㎞ 이상 떨어진 곳에서 찾아오는 ‘원정 고객’이다. 현대백화점은 내년 1월 루이비통 매장을 확장하고 최상위 VIP 전용 라운지를 신설할 계획이다.
