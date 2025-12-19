“제조사 다른 카메라도 바로 연결”… 삼성 스마트싱스, 기기 호환 표준 ‘매터 1.5’ 카메라 적용

삼성전자는 스마트 홈 플랫폼 스마트싱스(SmartThings)가 업계 최초로 글로벌 스마트 홈 연결 표준 ‘매터(Matter) 1.5’에 포함된 카메라 표준을 적용한다고 19일 밝혔다. 매터 1.5에서 새로 추가된 카메라 기능을 스마트 홈 플랫폼에 반영한 것이다.
삼성전자는 글로벌 민간 표준 단체 CSA(Connectivity Standards Alliance)가 지난 11월 발표한 매터 1.5를 스마트싱스에 적용하는 업데이트를 12월 말부터 순차적으로 진행한다고 전했다.
매터는 제조사와 관계없이 스마트 홈 기기 간 연결을 지원하기 위해 제정된 국제 표준이다. 이번에 발표된 매터 1.5에는 기존 조명, 도어록, 스위치, 센서류에 더해 카메라가 새로운 표준 기기 유형으로 포함됐다.
이번 업데이트를 통해 스마트싱스는 매터 기반 카메라를 공식 지원하게 된다. 사용자는 스마트싱스 앱을 통해 카메라를 연동해 집 안팎 상황을 확인하거나 영상 기반 기능을 활용할 수 있다.
매터 1.5 카메라 표준은 실내외 보안 카메라와 비디오 도어벨 등을 대상으로 ▲라이브 영상 재생 ▲양방향 음성 통화 ▲모션 감지 알림 ▲이벤트 영상 저장 ▲팬·틸트·줌(Pan·Tilt·Zoom) 제어 기능 등을 포함하고 있다.
카메라 제조사는 별도의 플랫폼별 API를 적용하지 않고도 매터 SDK(Software Development Kit)를 기반으로 스마트싱스와 연동되는 제품을 개발할 수 있다. 이에 따라 스마트싱스와 연동 가능한 카메라 제품군도 확대될 것으로 예상된다.
삼성전자는 그동안 아카라(Aqara), 알로(Arlo), 필립스 휴(Hue), 링(Ring) 등과 협업해 스마트싱스 연동 카메라를 제공해 왔다. 또 아카라, 이브(Eve), 울티캠(Ulticam) 등과 매터 표준 기반 카메라 개발을 진행 중이고 해당 제품들은 내년 3월경 순차 출시될 예정이다.
삼성전자 AI 플랫폼 센터 정재연 부사장은 “스마트싱스는 다양한 브랜드와 프로토콜의 기기를 연결하는 플랫폼”이라며 “표준 기반 협력을 지속해 나갈 계획”이라고 말했다.
한편 스마트싱스는 WWST(Works With SmartThings) 인증 프로그램을 통해 전 세계 390개 이상의 파트너사와 4700종 이상의 기기를 지원하고 있다.
삼성전자는 내년 1월 미국 라스베이거스에서 열리는 CES 2026에서 스마트싱스를 중심으로 한 AI 기반 스마트 홈 관련 내용을 공개할 예정이다.
