李대통령 찾아가 질책한 SPC 그 공장, 이번엔 불…3명 부상

경기 시흥 SPC삼립 시화 공장에서 불이 나 근로자 3명이 병원으로 이송됐다. 이 공장은 지난해 중대재해 사망사고가 발생해 이재명 대통령이 직접 현장을 찾아 SPC그룹의 안전관리 실태를 질책했던 곳으로, 잇따른 사고를 두고 기업 전반의 안전관리 체계에 문제가 있는 것 아니냐는 지적이 나온다.
경기도소방재난본부에 따르면 3일 오후 2시59분경 시흥시 정왕동 SPC삼립 시화 공장에서 화재가 발생했다는 신고가 접수됐다. 소방 당국은 신고 접수 7분 만에 대응 1단계를 발령하고 펌프차 등 장비 57대와 인력 150여 명을 투입해 진화 작업을 벌였다.
화재 당시 공장에는 주간 근무자 12명이 근무 중이었다. 이 불로 40대 여성과 20대 남성, 50대 남성 등 근로자 3명이 연기를 흡입해 병원으로 이송돼 치료를 받았다. 또 다른 근로자 1명은 옥상에 고립됐다가 소방 당국에 의해 구조됐다. 경찰은 불이 건물 내 식빵 생산라인에서 발생한 것으로 보고 정확한 화재 원인을 조사하고 있다.
이번 화재가 발생한 시화 공장은 지난해 5월 중대재해 사망사고가 발생했던 사업장이다. 당시 50대 여성 근로자 양모 씨는 컨베이어 벨트에 윤활유를 뿌리는 작업을 하던 중 기계에 상반신이 끼이는 사고로 숨졌다. 국립과학수사연구원의 감정 결과, 사고 당시 해당 설비의 윤활유 자동 분사 장치는 정상적으로 작동하지 않았던 것으로 확인됐다.
이 사고 이후 이재명 대통령은 지난해 7월 시화 공장을 직접 방문해 허영인 SPC그룹 회장 등 경영진을 상대로 현장 안전관리 실태를 집중 점검했다. 당시 이 대통령은 “한 달 월급 300만 원을 받는 노동자라고 해서 그 목숨값이 300만 원은 아니다”라며 강하게 질책했고, 사망사고가 발생한 시간대와 교대근무 체계, 휴식 시간 확보 여부 등과 관련해 42개에 달하는 질문을 던지며 안전관리 책임을 따져 물었다.
삼립 시화공장은 1995년 3월 준공됐다. 이날 화재가 난 건물은 약 3년 전 신축한 건물이다. 삼립 측은 “직원 3명이 대피 과정에서 연기 흡입 등으로 인근 병원으로 이동했으며 그 외 추가적인 인명 피해는 없는 것으로 파악되고 있다”며 “관계 당국의 조사에 적극 협조해 정확한 경위와 원인을 신속히 확인하겠다”고 말했다.
