전쟁기념사업회, 어린이박물관에 ‘한반도의 영웅’ 4인 조형물 제막

전쟁기념사업회(회장 백승주, 이하 사업회)가 18일 어린이박물관 광장에서 ‘한반도의 영웅’ 4인 조형물을 공개하고 제막식을 개최했다. 이날 행사에는 국방부청사어린이집 어린이 35명이 참석했다.
이번에 공개된 조형물은 ▲ 외교 담판으로 전쟁 없이 국경을 확장한 서희 ▲ 삼국통일로 한반도 기반을 마련한 김유신 ▲ 4군 6진 개척을 이끈 김종서 ▲ 국토·해양 확장과 수호를 지휘한 군통수권자로서의 세종대왕을 소재로 했다. 각각 오늘날 한반도의 국경을 ‘만들고, 넓히고, 지키고, 완성한’ 역사적 인물들이다. 그동안 외침에 맞서 나라를 지켜낸 과정에 중점을 둔 역사 교육에서 한 걸음 더 나아가, 당당하고 주도적으로 영토를 확장해 나간 능동적 역사를 어린이들에게 소개하고자 했다.
백승주 사업회장은 제막식에서 “이 조형물을 통해 어린이들이 한반도의 역사와 영토를 만든 인물들을 기억하고, 그 정신과 자연스럽게 교감하길 바란다”고 말했다.
‘한반도의 영웅’ 4인 조형물은 2026년 유아 대상 교육프로그램과 연계될 예정이며, 어린이들이 야외공간에서 역사 이야기를 직접 보고 체험하는 학습 콘텐츠로 활용할 계획이다.
