‘메르세데스-벤츠 GLB’ 출시 임박… 최대 631km 주행에 7인승 확보

메르세데스-벤츠가 ‘디 올-뉴 메르세데스-벤츠 GLB’를 8일 공개했다. 신형 GLB는 넉넉한 실내공간과 함께 600km 이상 긴 주행거리, 오프로드 캐릭터를 강조한 디자인, 차세대 디지털 경험을 제공하는 MB.OS 등을 핵심 경쟁력으로 내세운다. GLB 250+ 위드 EQ 테크놀로지와 GLB 350 4매틱 위드 EQ 테크놀로지는 내년 1분기 출시 예정이다. 이후 전기 및 하이브리드 모델로 추가 확장될 예정이다.
신형 GLB는 5인승과 7인승 구성을 제공한다. 2열 슬라이딩 벤치와 더 넓어진 헤드룸·레그룸을 통해 공간 효율성을 크게 높였다. 5인승 기준 트렁크 용량은 최대 540리터, 뒷좌석 폴딩 시 1715리터까지 확장된다. 프렁크는 최대 127리터를 제공해 활용도를 높였다.
4매틱 모델은 전륜 전기모터 기반 빠른 접지력 확보, 터레인 모드, ‘투명 보닛’ 기능 등을 지원해 험로 주행 성능을 강화했다. 최대 2톤 견인 능력도 동급 최고 수준이다.
GLB 250+는 WLTP 기준 최대 631km의 1회 충전 주행거리를 제공한다. 800V 시스템을 적용해 10분 충전으로 최대 260km를 확보할 수 있다. 최대 320kW DC 급속 충전과 22kW AC 충전을 지원한다. 기본 제공되는 어댑티브 댐핑 서스펜션과 20인치 휠은 컴포트·스포츠 모드 조절을 통해 다양한 주행 감각을 제공한다.
전면 수직 차체, 가파른 전면 유리, 짧은 오버행 등이 GLB의 SUV 특성을 드러낸다. 앞뒤 언더라이드 보호 디자인, 휠 아치 클래딩, 근육질 숄더 라인은 강한 존재감을 완성한다.
특히 94개 개별 LED 스타로 구성된 전면 그릴은 GLB 디자인 아이덴티티를 극대화했다. 옵션인 SKY 컨트롤 파노라믹 루프는 투명·불투명 전환 기능과 158개의 별 조명으로 시각적 경험을 강화한다.
신형 GLB는 메르세데스-벤츠 자체 운영체제 MB.OS를 탑재해 OTA 업데이트와 클라우드 연동 기반 주행보조 기능 업데이트가 가능하다. 새로운 MBUX 버추얼 어시스턴트는 생성형 AI 기반으로 다중 턴 대화, 단기 기억 기능 등을 제공한다. 챗GPT4o, MS 빙 검색, 구글 제미나이 기반 내비게이션 질문 응답 등 다양한 외부 AI를 통합했다.
MBUX 슈퍼스크린은 10.25인치 운전자 디스플레이, 14인치 중앙·동반석 디스플레이를 통합한 대형 유리 패널로 구성된다. 유니티 엔진 기반 실시간 그래픽과 새로운 제로 레이어 UI를 통해 사용자 경험을 개선했다.
구글 지도 플랫폼과 연동한 내비게이션은 충전 계획을 포함한 최적 경로를 제시, 주변 환경 3D 시각화 등 고도화된 인터페이스를 제공한다.
