비규제 ‘서수원 에피트 센트럴마크’ 청약 시작

서수원 에피트 센트럴마크가 오는 8일 특별공급을 시작으로 본격적인 청약 일정에 돌입한다.
경기 수원시 당수공공주택지구의 중심부 M1, M2블록 2개블록에 들어서는 이 단지는 470세대 규모로 조성된다. M1블록은 지하 2층에 지상 25층, 2개 동에 △74㎡ 94세대 △84㎡A 48세대 △103㎡A 48세대 등 190세대로 구성된다. M2블록은 3개 동에 △74㎡ 91세대 △84㎡A 71세대 △84㎡B 48세대 △103㎡A 23세대 △103㎡B 46세대 △117㎡ 1세대 등 280세대다.
이 단지는 비규제지역인 데다 분양가 상한제가 적용돼 관심을 받고 있다. 취득세 기본세율(1~3%)이 적용되고 주택담보인정비율(LTV)이 70%까지 가능해 자금 조달 부담이 낮은 편이다. 또 세대주뿐 아니라 세대원도 청약이 가능하며 1순위 청약 자격 요건(가입기간 12개월 이상)도 완화돼 있다.
서울 접근성도 더 좋아질 전망이다. 오는 2029년 신분당선(호매실~광교간)이 연장 개통되면 서울과 경기권 주요 도시의 접근성이 좋아지게 된다. 현재 호매실에서 서울 강남까지 1시간20분대이던 이동시간이 40분대로 절반 가량 단축될 전망이다.
단지 반경 1.5㎞ 이내에 당수·금곡·가온·상촌·증촌초, 상촌·수원칠보중, 수원칠보고가 위치해 있다. 대형 도서관인 수원시립호매실도서관도 가깝다.
서수원 에피트 센트럴마크는 공간 활용성을 극대화한 HL디앤아이한라 특화설계가 도입된다. 전 세대 남향 위주 배치, 간섭없는 동간 이격배치로 조망권과 일조권을 확보해 쾌적한 주거환경을 제공한 점도 특징이다.
HL디앤아이한라 분양관계자는 “서수원 에피트 센트럴마크는 비규제지역에 분상제가 적용되는 단지인 데다 서울 접근성이 좋고 생활 인프라도 잘 갖춘 단지로 머잖아 서수원권의 랜드마크로 자리 잡을 것”이라며 “면서 ”내집 마련을 고려하고 있는 실수요자라면 관심을 가져볼만 하다“고 말했다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0