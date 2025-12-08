문경시 아시아선수권 성공 뒤풀이 해단식 개최, 2027년 세계 선수권 향한 새 출발 다짐

신현국 문경시장과 정인선 대한 소프트테니스협회장 등이 제9회 아시아선수권대회 해단식을 했다. 300여 명의 참가자들이 2년 뒤 문경 세계선수권대회 성공 개최를 다짐하고 있다. 문경시청 제공