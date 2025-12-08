아파트 상승거래 비중 떨어졌는데…서울은 되레 늘었다

11월 전국 아파트 매매의 상승거래 비중이 전월보다 감소한 가운데 서울은 주요 지역을 중심으로 상승 거래 비중이 확대된 것으로 나타났다.
8일 부동산 플랫폼 직방이 국토교통부 실거래가시스템 자료를 분석한 결과 지난달 전국 아파트 매매 거래 중 상승거래 비중은 45.3%로 집계됐다. 이는 전월 46.6% 대비 1.3%포인트 낮아진 수준이다.
보합 거래는 14.1%, 하락 거래는 40.7%로 상승 우위 흐름은 이어졌지만 매수세가 약화된 모습이다. 수도권도 상승거래 비중이 10월 47.6%에서 지난달 45.4%로 2.2%포인트 감소했다. 지역별로 보면 같은 기간 경기는 45.7%에서 44.2%로 1.5%포인트 하락했고 인천은 동일하게 43.6%를 유지했다.
반면 서울의 지난달 상승거래 비중은 54.1%로 전월 52.2%보다 1.9%포인트 올랐다. 10·15 대책 이후 매수 심리가 위축되며 서울의 전체 거래량은 감소했지만 영등포·마포·동작구 등 도심권을 중심으로 상승거래가 일부 이어진 영향인 것으로 보인다.
강남 3구(강남·서초·송파구)의 상승거래 비중은 10월 64.1%에서 지난달 60.7%로 3.4%포인트 감소했다. 직방은 전체 거래의 60% 이상이 상승거래라는 점은 강남권 고가 아파트 시장이 여전히 가격 방어력을 갖추고 있는 것이라고 분석했다.
김은선 직방 빅데이터실 랩장은 “수도권 도심과 일부 지방 광역시는 국지적 거래 활력 속에 상승 흐름을 이어간 반면, 외곽 지역과 중소도시는 보수적인 매수 기조가 유지되고 있다”며 “공급 여건, 입지 경쟁력, 산업 기반 등 지역별 환경에 따라 시장 반응이 달리 나타나는 흐름으로 해석되며 향후에도 이러한 지역별 차별화 양상은 이어질 전망”이라고 설명했다.
임유나 기자 imyou@donga.com
