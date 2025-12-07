아이유, AAA 올해의 배우 등 6관왕…스키즈도 올해의 가수 등 6개 트로피

아이유와 스트레이 키즈가 ‘AAA 2025’에서 최고상 등 각각 6개 트로피를 품에 안았다.
6일 오후 5시(한국 시각) 대만 가오슝 내셔널 스타디움에서는 ‘10주년 아시아 아티스트 어워즈 2025’(10th Anniversary Asia Artist Awards 2025, 이하 ‘10주년 AAA 2025’)가 열렸다.
‘X’(로마 숫자 10) 라는 주제로 진행된 ‘10주년 AAA 2025’는 약 300여 분에 걸쳐 글로벌 생중계로 진행돼 전 세계 팬들이 함께 즐기는 ‘글로벌 축제의 장’이 마련됐다. 2025년 한 해를 빛낸 K-팝과 K-드라마, K-무비의 주역들이 한자리에 모여 오직 ‘10주년 AAA 2025’에서만 볼 수 있는 무대를 선사했고, 약 5만 5000명의 관객은 열광했다.
‘10주년 AAA 2025’에서는 아이유와 스트레이 키즈가 각각 6관왕을 수상하는 영광을 안았다. 특히 스트레이 키즈는 유닛과 개인상까지 합하면 무려 8관왕으로 눈길을 끌었다.
이번 시상식에서는 색다른 협업 무대도 공개됐다. 이날 MC를 맡은 이준호와 장원영은 겨울 분위기가 물씬 풍겨지는 왈츠 퍼포먼스로 ‘10주년 AAA 2025’ 오프닝 무대를 화려하게 장식했다. 이준영은 파워풀한 퍼포먼스와 함께 키키의 하음과 ‘백’(Back) 무대를 완성했고, 중화권 톱스타 임준걸(JJ LIN)과 우즈가 환상적인 화음으로 ‘백 투 백’(Back to Back) 무대를 꾸몄다. 이어 최예나의 ‘착하다는 말이 제일 싫어’ 무대 엔딩에 추영우가 깜짝 등장해 설레는 케미스트리를 보여줬고, 박보검과 사토 타케루가 아이브 ‘애티튜드’(ATTITUDE) 무대 중간에 등장해 레이와 함께 ‘폭주기니’ 퍼포먼스를 선보였다.
다음은 ‘AAA 2025’ 수상자(작)
▲AAA 올해의 배우=이이유▲AAA 올해의 가수=스트레이 키즈 ▲AAA 올해의 노래=아이브 ▲AAA 올해의 앨범=스트레이 키즈 ▲AAA 올해의 남우주연상(TV)=이준호 ▲AAA 올해의 남우주연상(OTT)=박보검 ▲AAA 올해의 여우주연상(TV)=임윤아 ▲AAA 올해의 여우주연상(OTT)=문소리 ▲AAA 올해의 스테이지=에이티즈 ▲AAA 올해의 퍼포먼스=라이즈 ▲AAA 올해의 뮤직 아이콘=르세라핌 ▲AAA 베스트 뉴 아티스트=아홉, 넥스지, 킥플립 ▲AAA 뉴 웨이브=올데이 프로젝트, 에이티즈 윤호 ▲AAA 베스트 아티스트=몬스타엑스, 에이티즈, 우즈, 임준걸(JJ LIN), 르세라핌, 이준혁, 임윤아, 아이브, 스트레이 키즈, 이준호, 김유정, 라이즈, 올데이 프로젝트, 엄지원, 아이유, 문소리, 박보검, 사토 타케루 ▲AAA 이모티브=강유석, 라이즈 ▲AAA 아이콘=추영우, 크래비티 ▲AAA 포텐셜=싸이커스 ▲AAA 베스트 K-팝 레코드=아이브, 스트레이 키즈, 에이티즈 ▲AAA 베스트 뮤직비디오=미야오 ▲AAA 베스트 OST=케이팝 데몬 헌터스 ‘골든’ ▲AAA 베스트 커플=박보검, 아이유 ▲AAA 베스트 퍼포먼스=키키, 코르티스 ▲AAA 아시아스타=임준걸(JJ LIN), 임윤아, 사토 타케루 ▲AAA 베스트 밴드=QWER ▲AAA 베스트 보이스 퍼포먼스=아덴 조 ▲AAA 베스트 프로듀서=쓰리라차(스트레이 키즈) ▲AAA 패뷸러스=이준호, 아이유 ▲AAA 씬스틸러=최대훈 ▲AAA 아시아 셀러브리티=장원영, 박보검 ▲AAA 핫 트렌드=아이유 ▲AAA 신인상=박윤호, 키키, 올데이 프로젝트, 코르티스 ▲AAA 베스트 초이스=이이경, 스트레이 키즈 현진, 아이아이들 슈화에이티즈 홍중, 르세라핌 김채원 ▲심볼 오브 AAA=장원영 ▲AAA 인기상=이준호(남자 배우), 김혜윤(여자 배우), 임영웅(남자 솔로 가수), 우기(여자 솔로 가수), 스트레이 키즈(남자 그룹 가수), 니쥬(여자 그룹 가수) ▲AAA 히스토리 오브 K-팝=몬스타엑스 ▲AAA 그랜드 프레젠스 오브 K-팝=장원영, 스트레이 키즈 필릭스 ▲AAA 베스트 액터(여자)=이혜리, 차주영 ▲AAA 베스트 액터(남자)=이준영, 추영우 ▲AAA 베스트 뮤지션(솔로)=최예나, 애쉬 아일랜드, 챤미나 ▲AAA 베스트 뮤지션(그룹)=키스오브라이프, 미야오, 투어스 ▲AAA 10 레전더리 프로듀서=범주 ▲AAA 10 레전더리 K-팝 마스터 프로페셔널=스타쉽 서현주 ▲AAA 10 레전더리 커플=박보검, 김유정 ▲AAA 10 레전더리 배우=엄지원, 이준혁 ▲AAA 10 레전더리(솔로)=아이유, 지드래곤 ▲AAA 10 레전더리(그룹)=블랙핑크, 방탄소년단
