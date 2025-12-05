美젊은층 64% “민주주의 위기”…“부모보다 잘 살 것” 30%뿐

하버드대 정치연구소(IOP)가 4일(현지 시간) 미국 젊은층에서 심각한 경제적 불안을 느끼고 민주주의 제도에 대한 신뢰가 붕괴됐다고 생각하고 있다는 여론조사 결과를 발표했다.
IOP가 지난달 3일부터 7일까지 18~29세 미국인 2040명을 대상으로 실시한 여론조사(오차범위 ±2.94%포인트)에 따르면 응답자의 57%는 ‘미국이 잘못된 방향으로 가고 있다’고 답했다. 올바른 방향으로 가고 있다는 응답자 비율은 13%에 불과했다. 특히 응답자의 64%가 미국의 민주주의가 위기에 처했거나 실패했다고 답했다.
제도에 대한 불신은 정치에 대한 불신으로 이어졌다. 이번 조사 결과 도널드 트럼프 대통령에 지지율은 29%로 나타났고, 이는 직전 조사보다 2%포인트 하락한 수치다. 공화당과 민주당에 대한 지지율도 각각 26%, 27%로 나타났다. 응답자들은 공화당을 나타내는 단어로 ‘부패(corrupt)’를 꼽았고, 민주당을 대표하는 단어로는 ‘약하다(weak)’을 꼽았다.
미국 젊은층들이 제도와 정치에 대한 불신을 갖게 된 배경으로는 경제적 불안감이 꼽히고 있다. 응답자의 37%가 인플레이션을 가장 시급한 경제 현안으로 골랐으며, 이는 다른 경제 이슈인 의료(15%), 주거(12%) 등보다 압도적으로 높은 응답율을 기록했다. 미국의 정치가 경제 문제에 제대로 대응하고 있지 못하다는 것이다.
젊은층들은 장기적인 경제 전망에 대해서도 부정적인 인식을 드러냈다. ‘부모 세대보다 더 잘 살게 될 것’이라고 응답한 비율은 30%에 불과했다. 심지어 응답자의 4분의 1은 ‘부모 세대보다 더 못 살게 될 것’이라고 응답했다.
존 델라 볼페 IOP 여론조사국장은 젊은 미국인들은 분명한 메시지를 보내고 있다. 자신들을 지탱해야 할 시스템과 제도들이 더 이상 이 세대에게 안정적이고, 공정하며, 제대로 반응하지 않는다고 느끼고 있다는 것”이라며 “이들이 민주주의, 경제, 심지어 서로에 대한 신뢰까지 잃어가고 있는 것은 무관심해서가 아니라, 극심한 불확실성 속에서 자신들이 보호받지 못하고, 목소리가 반영되지 않는다고 느끼기 때문”이라고 설명했다.
댓글 0