‘반도체 부활’에 국운 건 日, 라피더스에 11조원 추가 투입

‘반도체 강국’ 부활을 꿈꾸는 일본 정부가 자국 기업들로 이뤄진 연합 반도체 파운드리(위탁생산) 업체인 라피더스에 약 11조1000억 원 규모의 자금을 추가 지원하기로 했다. 민간 투자가 주춤한 사이 정부가 직접 나서서 2나노미터(nm·10억분의 1m) 등 첨단 제품의 공정 양산 시기를 앞당기겠다는 의도다.
22일 니혼게이자이신문과 교도통신 등에 따르면 일본 경제산업성은 전날 라피더스에 대해 2027회계연도(2027년 4월~2028년 3월)까지 총 1조 1800억 엔(약 11조 1000억 원) 이상을 추가 지원하는 계획을 발표했다.
이미 일본 정부는 내년 3월까지 1000억 엔(약 9400억 원)을 우선 출자하고, 2026회계연도에는 1500억 엔(약 1조 4000억 원)을 추가로 출자하기로 했다. 여기에 연구개발(R&D) 위탁비 명목으로 내년과 2027년에 각각 6300억 엔(약 5조 9000억 원)과 3000억 엔(약 2조 8000억 원)의 보조금을 지원할 방침이다.
이로써 일본 정부의 라피더스에 대한 누적 지원 규모는 2조 9000억 엔(약 27조 3000억 원)에 달하게 됐다.
라피더스는 2022년 도요타, 소니, 키옥시아 등 일본의 대표급 기업 8개가 연합해 설립한 파운드리 업체로 한국과 대만 반도체 산업을 넘어서겠다는 목표를 가지고 있다. 세계적으로도 상용화되지 않은 최첨단 2나노 반도체를 2027년 하반기부터 양산하고, 이후 1.4나노 공정까지 진입한다는 계획이다. 이를 통해 2029년 흑자 전환, 2031년 증시 상장(IPO)까지 달성하겠다는 로드맵을 제시했다.
일본 정부는 막대한 정부 재정이 투입되는 만큼 경영 감시를 강화하기 위해 중요 의사결정에 거부권을 행사할 수 있는 황금주 보유까지 검토 중인 것으로 알려졌다.