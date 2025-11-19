NH농협은행, 금융회사 지배구조평가 5년 연속 A등급 획득

NH농협은행은 한국ESG기준원(KCGS)이 2025년 금융회사 120개사를 대상으로 실시한 ‘금융회사 지배구조평가’에서 5년 연속 A등급을 획득했다고 19일 밝혔다.
한국ESG기준원은 평가받는 기업의 지속가능 경영수준 점검 및 개선하는 것을 목적으로, 매년 국내 상장기업의 환경·사회·지배구조 세 가지 부문을 평가해 등급을 공개하고 있다. 비상장 금융회사에 대해서는 지배구조 부문만을 평가해 발표한다.
NH농협은행은 최고의사결정기구인 이사회에 ESG 중대성을 토대로 ESG성과 및 전략을 보고하고 있다. 이사회에서 검토한 내용을 ESG전략에 반영 중이다. 또한 지배구조 및 보수체계 연차보고서를 통해 ▲이사회 구성의 독립성 및 전문성 ▲감사위원회의 독립적인 역할 ▲기후리스크를 포함한 전반적인 리스크 관리체계 ▲윤리경영을 포함한 내부통제 ▲임직원 보수체계 등의 전반적인 이사회 운영현황 등을 상세하고 투명하게 공시하고 있다.
강태영 은행장은 “이번 평가결과는 NH농협은행이 투명하고 책임있는 지배구조를 운영해온 결과”라며 “지배구조뿐만 아니라, 환경 및 사회분야에서도 ESG경영을 투명하게 실천해 지속적으로 고객과 지역사회로부터 신뢰받고 사랑받는 은행으로 자리매김하겠다”고 말했다.
댓글 0