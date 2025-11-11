국제병원연맹(IHF), 차기 회장에 이왕준 명지병원 이사장 선출

3만개 병원 참여하는 비영리 국제기구… 향후 6년간 IHF 이끌게 돼
국제병원연맹(International Hospital Federation, IHF)은 10일(현지 시간) 스위스 제네바에서 열린 제48차 세계병원대회(World Hospital Congress) 총회에서 이왕준 명지병원 이사장을 차기 회장으로 공식 선출했다고 밝혔다.
이에 따라 이 이사장은 2027년부터 2029년까지 2년간 IHF 회장으로 활동하게 되며, 당선 즉시 차기·현임·전임 회장단으로 구성된 6년 주기의 집행위원회 리더십(cycle leadership)에 참여하게 된다.
국제병원연맹은 70여 개국 병원협회와 존스홉킨스병원 등 세계 유수의 병원들이 특별회원으로 참여하고 있는 비영리 국제기구다. 전 세계 약 3만여 개 병원이 회원으로 활동하고 있다.
1929년 설립돼 100년에 가까운 역사를 지닌 IHF는 WHO의 공식 협력 파트너로, 본부는 제네바에 두고 있다. 대한병원협회는 1966년 IHF에 가입한 뒤 일본과 홍콩 등과 함께 아시아를 대표하며 활발히 활동해 왔다.
이번 선출로 한국은 2013~2015년 IHF 회장을 역임했던 김광태 대한병원협회 명예회장에 이어 두 번째로 회장을 배출하게 됐다.
이진한 의학전문기자·의사 likeday@donga.com
