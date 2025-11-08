고점 찍고 하락한 금값, 저점 매수 기회일까

“미국 연방준비제도(연준)의 12월 금리인하 신중론, 미·중 정상 간 무역 합의가 이어지면서 금 가격이 예상보다 많이 하락했다. 특히 국내 금값은 투자가 과열됐던 만큼 낙폭이 더 컸다. 하지만 금리인하는 시기가 늦춰지는 것일 뿐 안 오는 게 아니고, 미·중 무역 갈등은 언제 다시 불거질지 모른다. 내년 줄줄이 만기를 맞는 미국 부채를 고려할 때 도널드 트럼프 미국 대통령은 앞으로도 (연준에) 완화적 통화정책을 압박할 것이다. 그 과정에서 인플레이션이 고개를 들지 말라는 법도 없다. 중장기적으로 안전자산에는 상승 모멘텀이 계속 발생할 것 같다.”
한때 온스당(1온스=약 28g) 4400달러(약 636만4000원)를 눈앞에 뒀던 국제 금 현물 가격이 최근 3900달러대에서 횡보하고 있다(그래프 참조). 안전자산에 대한 수요가 꺾이면서 10%대 하락률을 기록한 것이다. 이른바 ‘김치 프리미엄’이 붙었던 국내 금 현물 가격은 10월 15일(종가 기준) 온스당 22만7000원에서 11월 5일 18만9770원으로 16% 넘게 내렸다.
국제 금값 3900달러대서 횡보
10월 말 연준의 0.25%p 기준금리 인하도 9월과 달리 금 가격을 끌어올리지 못했다. 금리인하는 통상 금값에 호재로 작용하지만 이번 인하의 경우 이미 시장에서 기정사실로 받아들이고 있었기 때문이다. 또 제롬 파월 연준 의장이 “12월 추가 인하는 정해진 일이 아니다”라고 발언하면서 금리인하 자체보다 본격적인 유동성 완화기가 예상보다 늦게 도래할 수 있다는 점이 주목받으며 시장 불안감이 커졌다.
앞서 금 가격 상승을 부추긴 미·중 무역 갈등도 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회담에서 일단 봉합됐다. 트럼프 대통령과 시진핑 중국 국가주석은 10월 30일 열린 미·중 정상회담에서 미국은 중국 원료의 펜타닐 유입을 막는다는 명목으로 중국산 제품에 부과해온 관세를 10%p 인하하고, 중국은 미국에 대한 희토류 수출 통제를 1년간 유예하는 데 전격 합의했다. 양국 정상의 회담 일정이 공개된 이후 자산시장의 위험 회피 심리가 완화되면서 안전자산 가격은 내리고 주식 등 위험자산은 상승했다.
전문가들은 최근 금 가격 급락에 대해 “낙폭이 크긴 하지만 급등 후 횡보는 전형적 패턴”이라고 설명한다. 조 대표는 “금값은 원래 계단식으로 오른다”며 “올해도 5~8월 4개월간 길게 횡보한 다음 9월부터 가파르게 오르기 시작했다”고 말했다. 이어 “금 가격은 장기적으로 2030년까지, 그리고 당장 내년만 해도 상승할 수 있는 계기가 많다”면서 “이렇게 ‘큰 할인’이 들어갔을 때 매수하는 전략이 적합하다”고 덧붙였다.
“큰 할인 들어갔을 때 매수” 의견도
실제로 투자자들은 조정 국면을 활용해 적극적인 금 매입에 나서고 있다. 코스콤 ‘ETF 체크’에 따르면 최근 일주일(10월 28일~11월 4일) 동안 원자재 부문 상장지수펀드(ETF) 가운데 가장 많은 신규 자금이 유입된 상품은 ‘ACE KRX금현물’이었다(표 참조). 유입 규모는 942억 원에 달했다. ‘ TIGER KRX금현물’이 387억 원으로 뒤를 이었다. 10월 28일 ‘ACE KRX금현물’과 ‘ TIGER KRX금현물’은 모두 고점 대비 20%가량 떨어진 상태였다.
한편 영국 ‘파이낸셜타임스(FT)’는 고평가 우려를 받는 미국 뉴욕증시가 약세장으로 전환하면 금값이 추가로 내릴 가능성이 있다고 경고하기도 했다. FT는 10월 23일(현지 시간) ‘주식 헤지 수단으로서 금은 인내심을 필요로 한다’ 제하의 기사에서 “증시가 하락세를 타면 투자자들은 현금 보유를 우선시하고 가능한 한 모든 자산을 매도하려 하기 때문에 금도 며칠 내지 몇 주 동안 ‘처분 흐름’에 휘말리게 된다”며 “금값이 올해만 57% 이상 급등하면서 이런 위험이 상대적으로 더 커졌다”고 분석했다. 그러면서 “주식과 동반 하락한 뒤 디커플링을 거쳐 상승하는 금의 포트폴리오상 이점을 누리고 싶은 투자자라면 인내심을 가져야 한다”고 덧붙였다. 뉴욕증시 3대 지수는 11월 4일(현지 시간) 팔란티어발(發) 인공지능(AI) 거품론이 확산하며 일제히 하락 마감했다. [이 기사는 주간동아 1513호에 실렸습니다]
