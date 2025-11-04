동아일보

‘더 코리아 로타리 페스티벌’ 11월 6일 공주서 개최

  • 동아닷컴
코멘트

글자크기 설정

“한국 로타리 10만 시대를 열다”
전국 로타리 회원과 시민 1만 명 한자리에


한국로타리백주년기념회와 한국로타리장학문화재단, 국제로타리 3680지구가 공동 주관하고 한국로타리현총재단이 주최하는 ‘더 코리아 로타리 페스티벌’이 오는 6일 오전 10시부터 오후 3시 30분까지 공주시 백제체육관 일원에서 열린다.

‘한국 로타리 10만 시대를 열다’를 부제로 한 이번 축제는 전국 로타리 회원과 시민, 장애인 단체, 경찰 관계자, 청소년 등 1만 명 규모의 인원이 참여할 것으로 예상된다. 전 세계 120만 로타리 회원을 대표하는 프란체스코 아레조 국제로타리 세계회장이 직접 참석해 축사를 전할 예정이다.

행사는 아레조 회장과 장애인 단체, 지구별 깃발과 배너가 입장하는 퍼레이드로 시작된다. 이어 △명랑운동회 △O·X 퀴즈 △장기자랑 △로타리 감동 이야기 발표 등 다채로운 프로그램이 진행된다. 오후에는 가수 홍지윤, 선율, 배아현, 라클라쎄 등이 출연하는 ‘나눔 콘서트’가 열려 축제 분위기를 한층 뜨겁게 달굴 예정이다.

행사장에는 시민 누구나 참여할 수 있는 체험·홍보 부스존이 조성된다. 인생네컷 촬영존, 키링 만들기, 캘리그래피 및 심폐소생술 체험존, 헌혈 봉사존 등 다양한 프로그램이 마련되며, 각 지구별 특산품 판매 부스도 운영된다.

이번 행사에는 대한적십자, 새마을회, 장애인 단체, 로타랙트·인터랙트 회원, 일반 시민 등 다양한 단체가 함께 참여해 세대와 계층을 아우르는 포용과 연대의 의미를 되새긴다.

이정현 국제로타리 세계이사는 “더 코리아 로타리 페스티벌은 한국 로타리 100주년을 준비하며 회원 10만 시대를 여는 새로운 출발점이 될 것”이라며 “로타리의 나눔과 봉사 정신이 지역사회 전반으로 확산되길 바란다”고 밝혔다.

1905년 창립된 로타리는 전 세계 200여 개국에서 120만 회원이 활동하는 세계 최대의 민간 봉사단체 중 하나다. 1985년 시작된 소아마비 퇴치 캠페인을 통해 소아마비 발생을 99.9% 이상 줄이고 1500명 이상의 평화 전문가를 양성하는 등 국제 보건과 평화 구축에 기여해왔다.

전 세계 회원 수 4위, 기부액 3위를 기록하고 있는 한국의 로타리는 고비사막 방풍림 조성, 느린학습 아동 문해력 향상, 자해청소년 의료 및 심리 지원 등의 다양한 국내외 프로젝트를 통해 지역사회와 전 세계에서 이웃들의 삶을 개선하고 있다.

#한국로타리백주년기념회#한국로타리장학문화재단#국제로타리3680
박태근 기자 ptk@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

오늘의 추천영상

지금 뜨는 뉴스