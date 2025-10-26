APEC 앞두고 경주서 반미-반중 집회 예고…경찰 경계수위 강화

도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 방한하는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 앞두고 보수 단체는 반중 집회를, 진보 단체는 반미 시위를 각각 예고했다. 경찰은 전국 87개 기동대, 6000여 명의 경력을 투입해 경계 수위를 끌어올렸다.
26일 경찰에 따르면 31일부터 11월 1일까지 경주에 신고된 집회는 모두 28건이다. 19일 기준 15건보다 약 2배 가까이로 늘었다. 특히 보수 성향 단체인 ‘벨라도’와 ‘자유대학’ 등이 윤석열 전 대통령 지지 및 친미·반중 메시지를 내걸고 대규모 집회를 할 것으로 보인다. 벨라도는 이달 13일부터 다음 달 9일까지 노동동 봉황대 광장에서 2000명 규모의 ‘윤 어게인’ 집회를 연다. 자유대학도 27일부터 11월 1일까지 같은 장소에서 집회를 열겠다고 신고했다. 29일에는 신라대종 앞에서 부스를 설치하고 행진을 진행할 계획이다. 자유대학은 앞서 서울 명동과 이태원 등지에서 ‘차이나 아웃’ 구호를 내걸고 반중 집회를 열었던 단체다.
진보진영의 움직임도 있다. 지난달 노동당·녹색당 등 진보정당과 시민단체 35곳이 결성한 ‘2025 APEC 반대 국제민중행동’은 11월 1일 구 경주역 광장 등 도심권 일대에서 ‘APEC 반대 국제민중 대행진’을 개최한다고 신고했다. 이 단체는 “APEC은 강대국 정상과 자본의 이익을 대변하는 회의”라며 “대기업의 이익만 챙기고 불평등을 심화시킨다”고 주장하고 있다. 또 다른 진보 성향 연대체인 ‘트럼프위험저지공동행동’은 25일 서울 중구에서 “트럼프는 한국에 대한 대미 투자 강요를 즉각 중단하라”며 선제 집회를 열었다.
경찰은 집회 장소와 APEC 주요 경호구역이 겹치지 않도록 신고 단계부터 행정지도를 강화하고 있다. 행사장 인근에서 집회가 열릴 경우에는 집결 초기부터 경력과 장비를 두텁게 배치해 충돌을 사전에 차단한다는 방침이다.
APEC 기간 경주와 부산에는 전국 87개 기동대 약 6000명이 투입되며, 회의장과 숙소에는 24시간 당직근무 체계가 유지된다. 경주시는 시가지 주요 93곳에 폐쇄회로(CC)TV 159대를 추가로 설치해 감시망을 보강했다.
한편 서울경찰청은 경주에 대규모 경찰력이 투입되는 데 대비해 산하 31개 경찰서 인력을 모아 임시 편성부대를 운영하기로 했다. 이 부대는 용산 대통령실 인근과 각국 대사관 주변의 경비 공백을 메우고, 위험 상황 발생 시 즉각 대응한다.