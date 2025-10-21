쿠프라 ‘본’에 한국타이어 장착

한국타이어앤테크놀로지는 쿠프라 ‘본’에 전기차 전용 타이어(아이온 에보)를 신차용(OE) 타이어로 공급한다고 21일 밝혔다.
한국타이어는 쿠프라와의 긴밀한 협업을 바탕으로 전기 해치백의 민첩한 드라이빙에 최적화된 전용 타이어 아이온 에보 개발에 성공했다.
아이온 에보는 최적 전기차(EV) 형상 기술로 코너링 강성을 10% 높였다. 슈퍼섬유인 아라미드 하이브리드 소재 보강 벨트를 적용해 고속 주행에서 탁월한 조정 안정성을 제공한다. 타이어 표면은 가로세로 홈 너비 맞춤 설계로 배수 성능을 향상시키고 최신 EV 전용 컴파운드를 적용해 젖은 노면 제동력과 접지력을 한층 강화한 것이 특징이다.
이와 함께 저소음 특화 기술로 주행 시 발생하는 실내 소음을 최대 18%까지 줄였다. 전기차 주행거리에 영향을 미치는 회전저항을 크게 낮춰 전비 효율을 최대 6%까지 향상했다. 고농도 실리카와 친환경 소재가 혼합된 컴파운드, 최적 프로파일 구조를 채택해 이상 마모 현상을 낮추면서 마일리지도 최대 15% 증가시켰다.
본은 쿠프라 브랜드를 대표하는 전기차 모델로 후륜구동 전기 모터를 탑재했다. 최대 출력 약 230마력으로 제로백 6.6초의 주행 성능을 보이고 1회 충전 시 최대 551km 주행이 가능하다. 스포티한 외관과 공기역학적 디자인 설계로 유럽을 포함한 글로벌 지역에서 반응이 좋다는 게 한국타이어 측 설명이다.
한국타이어 관계자는 “20인치 규격으로 공급되는 신제품은 독자 기술 체계 ‘아이온 이노베이티브 테크놀로지’ 설계로 저소음, 향상된 마일리지, 완벽한 그립력, 낮은 회전저항 등 4대 핵심 기술이 균형을 이룬다”고 말했다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0