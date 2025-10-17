헬스에 힘주는 삼성…‘암 조기진단’ 美 그레일에 1.1억달러 투자

삼성물산과 삼성전자가 암 조기 진단 기술을 가진 미국의 생명공학업체 그레일에 전략적 투자자로 참여하기로 했다. 삼성은 바이오-헬스케어 분야를 미래 사업으로 점 찍고 투자를 지속해서 늘려가고 있다.
17일 삼성물산과 삼성전자는 그레일에 1억1000만 달러(약 1500억 원)를 투자한다고 밝혔다. 그레일은 혈액 채취만으로 암을 조기에 진단하는 기술을 보유한 생명공학업체다. 혈액 내 수억 개의 DNA 조각 중 암과 연관된 미세한 DNA 조각을 최적으로 선별하고, 이를 인공지능(AI) 기반 유전체 데이터 기술로 분석해 암 발병 유무뿐 아니라 암이 발생한 장기 위치까지 예측한다.
그레일의 암 진단 제품인 ‘갤러리’는 단 한 번의 혈액검사로 50여종의 암을 조기에 발견할 수 있는 것으로 알려졌다. 2021년 출시 이후 현재까지 약 40만 건의 누적 검사 실적을 보유하고 있다. 영국에서도 국립보건서비스(NHS)와 함께 대규모 임상을 진행하고 있다. 그레일은 자사의 갤러리 검사를 내년 중 미국의 식품의약국(FDA)에 승인 신청할 계획이다.
삼성물산은 이번 투자를 통해 한국에서 갤러리 검사를 독점 유통할 수 있는 권리를 확보했다. 향후 싱가포르, 일본 등에서도 그레일과 협력할 예정이다.
삼성전자도 그레일의 기술력과 축적된 유전자 기반 암 조기진단 데이터를 삼성 헬스 플랫폼과 연계해 사용자에게 혁신적인 건강 관리 경험 제공을 위한 전략적 협력을 모색할 계획이다.
김재우 삼성물산 라이프 사이언스 사업 담당 부사장은 “삼성물산은 이번 투자와 전략적 협력을 통해 유전자와 AI가 융합된 기술 분야로 삼성물산의 바이오-헬스케어 투자 포트폴리오를 확대하는 계기를 마련하게 됐다”고 밝혔다.
삼성은 최근 바이오-헬스케어 분야 투자를 확대하고 있다. 삼성물산은 삼성바이오로직스, 삼성바이오에피스와 공동으로 출자한 라이프 사이언스 펀드를 통해 미국의 혈액 기반 알츠하이머 검사 기술 기업 ‘C2N’ 등에 투자했다. 삼성전자도 지난해 미국 DNA 분석 장비 기업인 ‘엘리먼트 바이오사이언스’에 투자를 진행했다. 올해는 미국 디지털 헬스케어 회사 ‘젤스’를 인수하기도 했다.
