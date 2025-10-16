‘6·25전쟁 영웅’ 월튼 워커 장군 후손, 전쟁기념사업회 방문

6·25전쟁 당시 미 제8군 사령관으로서 낙동강 방어선을 사수했던 월튼 해리스 워커 장군(Walton Harris Walker, 1889~1950)의 후손이 15일 오후 전쟁기념사업회(회장 백승주)가 운영하는 전쟁기념관을 방문했다.
이번 방문에는 워커 장군의 손자인 샘 워커 2세(Sam Walker Ⅱ) 부부, 증손녀 샬롯 워커 올슨(Charlotte Walker Olsen)과 배우자, 고손자·손녀 등 3대 가족이 함께 참석했다.
백승주 회장은 워커 장군 후손 일가를 환영하며 “워커 장군은 절체절명의 낙동강 전선을 사수하며 대한민국의 자유와 평화를 지켜낸 영웅으로, 한미동맹의 초석을 세운 분”이라고 감사의 뜻을 전했다. 이어 “전쟁기념관을 찾는 많은 관람객이 워커 장군의 숭고한 희생정신과 한미동맹의 굳건함을 되새기고 있다”고 말했다.
워커 장군 손자인 샘 워커 2세는 한국 국민들이 조부의 희생과 공헌을 기억해주어 감사드린다고 밝혔다. 그는 “지금의 한국은 눈부신 발전을 이루며 세계 5대 경제강국 중 하나로 성장했다”며, 조부가 대한민국 자유 수호에 기여했다는 사실이 매우 자랑스럽다고 덧붙였다. 또한 “한미 양국의 군사동맹은 매우 굳건하며, 이는 아시아·태평양 지역의 평화를 지탱하는 핵심축”이라고 강조했다.
환담 후 워커 장군 후손 일가는 장군의 활약상이 담긴 「6·25전쟁Ⅰ실」을 관람했으며, 전사자명비에 새겨진 워커 장군의 이름 앞에 헌화하며 추모하는 시간을 가졌다.
