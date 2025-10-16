광주 남동성당에서 ‘오월 풍경, 그리고 시월 기억’ 전시회

5·18민주화운동 사적지 25호인 광주 동구 남동성당 순례자 쉼터에서 오는 24일 ‘오월 풍경, 그리고 시월 기억’이라는 제목의 플래시 전시회가 열린다. 이번 행사는 5·18민주유공자유족회가 시민과 함께하는 사적지 자원봉사활동 프로젝트의 일환으로 마련됐다.
남동성당과 5·18민주유공자유족회는 5월 정신 계승과 추모를 위해 5월 사적지를 묘사한 어반스케치, 5월 기념 굿즈(goods) 제작, 참여자 공동 작품 시연, 현장 캐리커처, 글쓰기, 오월 유족과의 대화 등 다양한 프로그램을 진행한다.
남동성당은 5·18 당시 계엄군의 만행으로 많은 시민이 희생되던 시기에 홍남순 변호사, 송기숙 교수, 조아라 선생, 명노근 교수, 김성용 주임신부 등 재야 인사들이 급박한 상황을 수습하고 시민을 대변하던 역사적 현장이다.
1980년 5월 고립된 광주의 참상을 외부에 알리는 창구 역할을 했고, 이후에도 민주주의가 위기에 처할 때마다 양심을 지키는 등대 역할을 해왔다. 1981년부터 지금까지 희생자를 기리는 추모미사가 이어지고 있으며, 남동성당은 국가폭력에 희생된 시민들의 안식처로 자리하고 있다. 별칭은 ‘남동 5·18민중항쟁 기념성당’이다.
양재혁 5·18민주유공자유족회장은 “남동성당은 국가폭력에 저항하며 헌신했던 수많은 분들의 희생을 기억하고 되돌아보는 뜻깊은 공간”이라며 “이번 행사가 오월 정신을 다시금 새길 수 있는 소중한 시간이 되길 바란다”고 말했다.
이형주 기자 peneye09@donga.com
