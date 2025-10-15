캄보디아 정부 “이민국에 한국인 약 80명 구금…귀국 거부 중”

캄보디아 정부가 한국인 대학생 피살 사건과 관련해 “실종 당시 한국 정부나 가족으로부터 공식적인 신고나 외교 개입 요청은 없었다”고 밝혔다. 또 현재 귀국을 거부한 한국인 80명이 이민국에 구금돼 있다고 전했다.
● 캄보디아 정부, “대사관 외교 지원 요청 없었다”
캄보디아 내무부 대변인 터치 속학은 15일 15일 크메르타임즈와의 인터뷰에서 “국경을 넘는 온라인 범죄 근절을 위해 한국 정부와 긴밀히 협력하고 있다”면서도 “박민호 씨 실종 당시에는 한국 정부나 가족 측의 공식적인 개입 요청이 없었다”고 말했다.
캄보디아 경찰청도 같은 날 “주캄보디아 한국대사관이나 가족으로부터 공식적인 실종 신고나 지원 요청이 접수된 사실이 없다”며 “일부 외신에서 보도한 ‘한국 측 외교 개입이 있었다’는 내용은 사실이 아니다”고 반박했다.
● 고문 흔적 발견된 시신…용의자 중국인 3명 체포
박 씨는 지난 7월 17일 캄보디아에 입국한 뒤 행방이 끊겼으며, 8월 8일 새벽 깜폿주 보코산 인근 차량에서 숨진 채 발견됐다.
부검 결과, 시신에는 심각한 고문 흔적과 다수의 타박상이 확인됐다.
캄보디아 경찰은 용의자인 중국인 리즈멍(35), 수런시(43), 리샤오신(20)을 체포했으며, 또 다른 공범은 현재 도주 중이다.
경찰은 이들이 붕툭 지역 빌라에서 불법 온라인 사기 조직을 운영했다고 밝혔다. 현장에서는 전자기기와 통신장비, 재무기록 등 범행 관련 증거가 대거 압수됐다.
● “귀국 거부 한국인 80명 구금 중”…확산되는 불법조직 우려
신화통신은 15일 “캄보디아 이민국에 약 80명의 한국인이 구금돼 있다”고 보도했다.
터치 속학 대변인은 “한국 정부 관계자들이 이들과 접촉했지만, 귀국을 거부하고 있다”며 “이들이 언론이 보도한 ‘실종자 80명’과 동일한 인원인지는 아직 확인되지 않았다”고 밝혔다.
현지에서는 불법 온라인 도박 및 보이스피싱 조직이 외국인 납치와 감금 사건으로 번지며 치안 우려가 확산되고 있다. 캄보디아 정부는 “한국 정부와 공조해 철저한 수사와 피해자 가족 지원을 보장하겠다”며 국제 사회의 협력을 요청했다.
최강주 기자 gamja822@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0