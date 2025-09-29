동아일보

‘2번 이혼’ 방은희 “결혼 후회…내 존재 이유는 아들”

‘4인용식탁’ 29일 방송

채널A ‘4인용식탁’ 캡처
방은희가 결혼을 후회하는 마음을 털어놨다.

29일 오후 방송된 채널A ‘절친 토큐멘터리 4인용식탁’(이하 ‘4인용식탁’)에서는 배우 방은희가 주인공으로 등장한 가운데 MC 박경림, 변호사 양소영, 가수 율희를 집에 초대했다.

이 자리에서 그는 “내가 제일 잘못한 게 결혼이다”라고 솔직히 말했다. 아울러 “사랑 없이 결혼했는데, 두 번 결혼했으면 뭘 해? 첫 번째는 만난 지 33일 만에 결혼, 두 번째는 30일 만에 했다. 연애 자체를 중요하게 생각 안 했던 거야. 내가 교만했어. ‘친구처럼 살면 되지’ 했는데, 나만의 생각이었던 거야. (전남편과) 같이 못 그래서 실패했던 거지. 어리석었지”라며 후회했다.

그러면서도 아들을 향한 무한한 애정을 드러냈다. 방은희가 “결혼 속에 잘한 건 아들 낳은 것”이라며 “아들을 낳았을 때 여자라는 게 너무 행복했어. (아들은) 내가 살아있는 이유, 내 존재 이유”라고 강조했다.

그가 “두 번째 결혼은 정말 안 하려고 했어. 그런데 우리 아들이 세 살 때 ‘엄마, 장난감 가게에서 아빠 좀 사다 줘’ 하는 거야. 가슴이 미어지더라. ‘아빠 힘내세요’ 노래 배워서 부르는데 미치겠더라”라고 전하며 울컥해 안타까움을 자아냈다.

