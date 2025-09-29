‘2번 이혼’ 방은희 “결혼 후회…내 존재 이유는 아들”

29일 오후 방송된 채널A ‘절친 토큐멘터리 4인용식탁’(이하 ‘4인용식탁’)에서는 배우 방은희가 주인공으로 등장한 가운데 MC 박경림, 변호사 양소영, 가수 율희를 집에 초대했다.
이 자리에서 그는 “내가 제일 잘못한 게 결혼이다”라고 솔직히 말했다. 아울러 “사랑 없이 결혼했는데, 두 번 결혼했으면 뭘 해? 첫 번째는 만난 지 33일 만에 결혼, 두 번째는 30일 만에 했다. 연애 자체를 중요하게 생각 안 했던 거야. 내가 교만했어. ‘친구처럼 살면 되지’ 했는데, 나만의 생각이었던 거야. (전남편과) 같이 못 그래서 실패했던 거지. 어리석었지”라며 후회했다.
그러면서도 아들을 향한 무한한 애정을 드러냈다. 방은희가 “결혼 속에 잘한 건 아들 낳은 것”이라며 “아들을 낳았을 때 여자라는 게 너무 행복했어. (아들은) 내가 살아있는 이유, 내 존재 이유”라고 강조했다.
그가 “두 번째 결혼은 정말 안 하려고 했어. 그런데 우리 아들이 세 살 때 ‘엄마, 장난감 가게에서 아빠 좀 사다 줘’ 하는 거야. 가슴이 미어지더라. ‘아빠 힘내세요’ 노래 배워서 부르는데 미치겠더라”라고 전하며 울컥해 안타까움을 자아냈다.
댓글 0