내일 불꽃축제로 여의도 교통 통제…지하철 무정차 통과할수도

27일 서울세계불꽃축제가 열리는 가운데 이날 오후 2시부터 10시까지 서울 영등포구 여의동로가 전면 통제된다. 축제는 국내외 관광객 100만명 이상이 찾는 대표 축제로, 여의도 한강공원을 비롯한 주요 지점에 대규모 인파가 몰릴 것으로 보인다.
행사 당일 영등포구 여의도동 인근은 안전상의 이유로 교통이 통제된다. 행사장과 인접한 지하철역인 5호선 여의나루역은 혼잡도가 심한 경우 열차가 무정차 운행하거나, 출입구가 폐쇄될 수 있다. 또 오후 4시부터 오후 9시까지는 한강대교를 지나는 15개 버스 노선이 무정차 통과한다. 또 여의도를 비롯한 마포·용산·동작구 등 행사를 관람할 수 있는 주요 지역에서는 공공자전거 ‘따릉이’와 민간 전동킥보드 등의 대여·반납도 일시 중단된다.
불꽃축제 행사를 관람하기 위한 시민들의 열기도 뜨겁다. 불꽃축제를 조망할 수 있는 인근 커피숍에선 좌석을 예약 판매하기도 했다. 스타벅스 여의도한강공원점에서는 축제 시간대 모든 좌석을 미리 판매했다. 2인 기준 최고 20만 원에 팔렸지만, 1시간 만에 모든 좌석이 판매됐다.
이에 정부와 지자체도 안전 관리를 위해 총력에 나선다. 행정안전부는 서울시 등과 함께 26일부터 27일까지 이틀 동안 인파 관리·상황관리·교통관리·응급구조 등 사전점검에 나섰다. 축제 당일에는 김광용 재난안전관리본부장 주재로 현장에서 안전대책 점검회의를 개최할 예정이다. 서울시도 경찰·소방·자치구·주최사 한화그룹과 합동으로 종합안전본부를 운영한다. 지난해보다 현장 안전 인력을 13% 늘려 배치할 예정이다.
댓글 0