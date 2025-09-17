사랑모아금융서비스, 부모 초청 ‘효행사’ 열어

법인보험대리점(GA)인 ㈜사랑모아금융서비스는 15일 부산 해운대구 동서대 소향씨어터에서 ‘제16회 부모님 초청 효행사’를 개최했다고 17일 밝혔다. 사랑모아는 보험설계사(FP)의 부모들에게 존경과 감사의 마음을 전하기 위해 매년 이 행사를 열고 있다.
정상호 대표이사의 인사말로 시작된 행사는 자랑스러운 부모님상 시상과 감사영상 상영, 임직원 무대인사 등으로 이어졌다. 입사 5년 이상의 FP 11명이 부모님상 수상자로 선정됐고 이들에게는 상금 100만 원이 수여됐다. 정상호 대표이사는 “FP가 업무에 헌신적으로 나설 수 있었던 것은 부모의 사랑과 가르침 덕분”이라며 “과거 부모에게 드렸던 상을 올해에는 FP에게 수여했다”고 말했다. 대신 사랑모아는 FP의 부모 1897명에게 1인당 25만 원씩 전달하며 감사의 마음을 전했다. 1부 공식 행사 후에는 탈북민 예술가들로 꾸려진 ‘평양민속예술단’의 공연과 주현미와 설운도 등의 초청 가수의 무대가 이어졌다. 이날 현장에는 ‘캐리커처’와 ‘인생네컷 사진촬영’ 등 다양한 이벤트도 마련됐다. 사랑모아는 2007년 설립된 법인보험대리점으로, 현재 전국에서 약 2000명의 FP와 200여 명의 내근직원이 보험상품을 판매하고 있다.
