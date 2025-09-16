네이버웹툰-디즈니, 글로벌 만화 플랫폼 만든다…마블 등 3만5000편 서비스

네이버웹툰과 디즈니가 손잡고 새로운 만화 플랫폼을 만든다.
네이버웹툰의 미국 본사인 웹툰 엔터테인먼트는 15일(현지시간) 월트디즈니컴퍼니와 새 디지털 만화 플랫폼 개발을 위한 비구속적 조건 합의서를 체결했다고 밝혔다. 디즈니는 플랫폼 개발 협력을 위해 웹툰 엔터의 지분 2%를 인수한다.
이번 협력을 통해 팬들은 3만5000 편 이상에 달하는 마블, 스타워즈, 디즈니, 픽사, 20세기 스튜디오의 만화들을 하나의 디지털 구독 서비스에서 최초로 즐길 수 있게 된다.
이 가운데 일부는 세로 스크롤 방식 웹툰으로, 일부는 기존 만화책 형식을 디지털화하는 형태로 서비스한다. 웹툰 엔터가 플랫폼 개발과 운영을 맡으며, 네이버웹툰이 북미에서 발굴한 오리지널 웹툰도 일부 제공한다.
디즈니+ 회원이라면 누구나 추가 비용 없이 만화 플랫폼을 이용할 수 있다. 글로벌 서비스도 목표로 한다. 일부 작품은 현지화 작업을 거쳐 네이버웹툰이 운영하는 한국어 서비스와 일본어 서비스에도 제공될 예정이다.
김준구 웹툰 엔터 대표는 “새로 선보일 플랫폼은 우리의 제품 기술 전문성과 디즈니의 방대한 작품들을 결합해 전 세계 팬들에게 디즈니의 전설적인 캐릭터와 이야기를 즐기는 새로운 방법을 제공할 것”이라며 “세계 최고 수준의 스토리텔링 유산을 가지고 있는 디즈니와 함께 디지털 만화의 미래를 만들어가게 되어 큰 영광”이라고 했다.
조시 다마로 디즈니 익스피리언스 부문 회장은 “마블, 스타워즈, 디즈니, 픽사, 20세기 스튜디오에 걸친 독보적인 만화 컬렉션을 한 곳에 모아 팬들이 사랑하는 이야기들을 하나의 플랫폼에서 즐길 수 있는 전례 없는 기회를 제공하게 됐다”며 “디지털 만화 분야의 글로벌 리더인 웹툰 엔터테인먼트와의 협력 확대를 통해 새로운 독자층을 확보할 것”이라고 전했다.
앞서 웹툰 엔터와 디즈니는 지난 달 디즈니 프랜차이즈의 대표 작품 약 100편을 세로 스크롤 웹툰으로 선보이는 글로벌 콘텐츠 파트너십을 발표한 바 있다.
디즈니와 협업을 본격화한다는 소식에 웹툰 엔터 주가는 급등했다. 웹툰 엔터는 이날 뉴욕증시에서 전날 대비 5.06% 오른 14.96달러에 마감한 뒤 시간외 거래에서 한때 90% 넘게 주가가 치솟았다. 오후 8시(미 동부시간)에는 종가 대비 59.36% 오른 23.84달러에 거래됐다.
장은지 기자 jej@donga.com
