美, 중국과 전면전 대비해 염가형 순항미사일 확보 가속도

냉전체제가 끝나고 러시아-우크라이나 전쟁이 터지기 전까진 ‘첨단무기’가 관심을 끌었다. 당장 대규모 전면전이 발발할 우려가 적었기에 저렴하고 생산성 좋은 무기는 주목받지 못했다. 비싸더라도 압도적 성능의 무기로 정밀한 외과수술식 군사작전을 펴는 게 탈냉전 시대 정석이었다.
고가·고성능을 자랑하는 대표 무기가 ‘토마호크’를 비롯한 순항미사일이다. 토마호크가 등장하기 전 지상 공격용 미사일의 주류는 기껏해야 수백㎞를 날아가는 탄도미사일이었다. 탄도미사일은 일단 높이 솟은 뒤 목표물을 향해 내리꽂히는 포물선 운동 형태로 비행한다. 그 덕에 유도장치와 비행제어장치 구조가 단순한 편이다.
현대전 핵심 무기 순항미사일
반면 순항미사일은 말 그대로 최첨단 과학기술이 집약된 무기다. 가령 토마호크 미사일의 유도장치에는 ‘TERCOM(지형확인)’이라는 장치가 들어간다. 이 장치 덕에 토마호크는 지형을 실시간 분석해 산이나 건물 등 장애물을 요리조리 피하며 초저공비행을 할 수 있다. 이렇게 뛰어난 성능을 발휘할 수 있게끔 토마호크에는 정밀 부품이 여럿 들어간다. 그만큼 가격도 비싸다.
순항미사일은 걸프전을 계기로 현대전의 핵심 무기체계로 자리 잡았다. 탄도미사일과 달리 낮은 고도로 비행하기에 지상 레이더로 탐지하기 어렵다. 지구 곡면 효과로 원거리 탐지가 어려운 데다, 지형이나 건물, 낮게 깔린 안개가 순항미사일의 존재를 가려주기 때문이다. 물론 순항미사일은 비행 모습을 맨눈으로 볼 수 있을 정도로 느리다. 일단 탐지만 하면 어떻게든 요격할 수 있다. 우크라이나에서는 보병이 육안 조준식 기관포로 순항미사일을 격추한 사례가 종종 나올 정도다. 다만 순항미사일을 제대로 감시하려면 레이더를 하늘에 띄우는 게 답이다. 순항미사일이 아무리 낮게 비행하더라도 높은 고도에서 활동하는 고성능 조기경보기의 레이더를 피하기는 어렵기 때문이다. 문제는 국토 전역을 고성능 조기경보기로 24시간 감시하기란 사실상 불가능하다는 것이다. 어느 나라든 순항미사일이 지상 레이더 사각지대로 숨어 날아올 가능성에 대비해야 하는 이유다.
순항미사일에도 약점은 있다. 낮은 생산성과 높은 가격이다. 복잡한 유도장치와 비행제어장치가 탑재되는 만큼 정밀한 생산 공정이 필요하기 때문이다. 미국 토마호크는 발당 가격이 400만 달러(약 55억7000만 원)에 달한다. TERCOM처럼 복잡한 장치가 없는 러시아 Kh-101도 130만 달러(약 18억 원)가 넘는다. 토마호크의 경우 한 해 생산량이 250발 정도에 불과하다. 2003년 이라크 공습, 2018년 시리아 화학무기 생산시설 공습 때 미국은 하루 수십 발의 토마호크를 썼다. 미국의 연간 토마호크 생산량이 고작 며칠 분에 불과하다는 뜻이다.
3D 프린팅 기술로 제작 단가 낮춰
이 때문에 세계 여러 나라는 기존 순항미사일보다 저렴한 ‘염가형 순항미사일’을 개발해 도입하고 있다. 최근 우크라이나가 러시아 본토 타격에 쓰고 있는 ‘FP-5 플라밍고’가 대표적인 ‘가성비’ 순항미사일이다. 사거리 3000㎞, 탄두 중량 1150㎏ 등 높은 스펙에도 가격은 20만 달러(약 2억8000만 원)에 불과하다. 토마호크와 비교하면 20분의 1 수준이다. 최근 미국이 우크라이나에 3350발을 공급하겠다고 밝힌 순항미사일 ERAM도 1발에 24만6000달러(약 3억4000만 원)에 계약된 것으로 알려졌다. 대만이 최근 미국과 공동개발하기로 한 칭펑-IV는 미국 MQM-178 무인표적기를 미사일로 개조하는 모델이다. 1000㎞급 사거리와 수십만 달러 수준의 가격으로 개발하는 게 목표다.
염가형 순항미사일은 상용 부품을 적극 사용하고 3D(3차원) 프린팅 등 신기술을 도입해 제작 단가를 획기적으로 줄였다. 물론 이 같은 제작 방식의 한계도 명확하다. 군용 규격을 적용한 기존 순항미사일보다 성능이 크게 떨어지는 것이다. 가령 400만 달러짜리 토마호크 미사일의 정밀도는 원형공산오차가 1m에 불과하지만, 20만 달러짜리 플라밍고의 정밀도는 원형공산오차가 14m에 이를 정도로 형편없다. 염가형 순항미사일에는 지형 추적·초저공비행 같은 능력도 없다. 그저 화력을 대량 투발할 수 있는 장거리 타격 무기의 본질에만 집중한 물건이라는 얘기다.
미국은 기존 순항미사일의 10분의 1 이하 가격으로 미사일을 대량 조달하기 위한 각종 프로젝트를 추진하고 있다. 미 공군의 ‘FAMM(저가형 대량 미사일군) 사업’에선 안두릴의 바라쿠다 M500과 록히드마틴의 CMMT가 경쟁 중이다. 두 기종 모두 모듈형 설계를 적용해 유도장치와 엔진, 페이로드 모듈을 자유자재로 갈아 끼울 수 있다. M500은 45㎏짜리 탄두를 800㎞ 이상 날려 보낼 수 있다. CMMT도 비슷한 성능을 가진 것으로 알려졌다. 이들 미사일은 전투기나 폭격기에서는 물론, 수송기 화물칸을 열고 낙하산으로 떨어뜨린 뒤 엔진을 점화하는 방식으로도 사용할 수 있다. 신형 미사일의 획득 비용은 1발에 최소 15만 달러(약 2억 원)에서 최대 21만8000달러(약 3억 원)로 전망된다. 미군은 이미 미사일 대량 투발 시스템인 ‘래피드 드래건’을 사용하고 있다. C-17 수송기 1대로 JASSM-ER 순항미사일 45발을 투발할 수 있다. B-1B나 B-52H 폭격기의 2배가 넘는 투발 능력이다.
‘화력 투발’ 본질에 집중
미 공군은 저렴한 가격에 장거리 타격 무기를 도입하기 위한 ‘ETV(기업 시험 비행체) 프로그램’도 진행 중이다. 전혀 다른 콘셉트와 스펙을 제안한 4개 회사가 수주를 놓고 경쟁하고 있다. 그런데 미 공군 방침에 따르면 이 사업에서 한 종류만 채택될 수도, 4종 모두 채택될 수도 있다. 어떤 업체가 미 공군 측에 제안한 콘셉트는 장거리순항미사일 JASSM과 유사하다. 또 다른 업체는 장거리 활공유도폭탄 SDB와 비슷한 개념을 제시했다. 같은 무기 도입 프로젝트에서 이런 상황이 가능한 이유는 미 공군이 “구체적 콘셉트는 어떻든 상관없으니 최대한 싸고 빠르게 대량으로 조달할 수 있는 장거리 타격 무기를 제시하라”고 제안했기 때문이다.
미 공군은 FAMM 사업이나 ETV 프로그램을 통해 염가형 순항미사일을 각각 수천 발씩 구입할 계획이다. 동시에 JASSM이나 LRASM 같은 전통 개념의 순항미사일도 대량 조달한다. 이렇게 도입된 순항미사일은 전투기와 폭격기는 물론, 수송기에도 탑재될 전망이다. 게다가 미국은 공중급유기도 순항미사일 발사 플랫폼으로 운용하는 방안을 추진하고 있다. 말 그대로 전례 없는 대규모 미사일 물량 공세를 준비하는 것이다.
물량 공세에 대비하는 움직임은 미 해군과 해병대에서도 나타나고 있다. 현재 미 해군이 추진하는 순항미사일 도입 사업인 ‘MACE’만 해도 그렇다. F/A-18 같은 4.5세대 전투기는 물론, F-35나 무인전투기 내부 무장창에서도 투발이 가능한 순항미사일을 확보하는 게 목표다. 미 해군은 △F-35A/C 전투기 내부 무장창에 최소 4발을 장착할 수 있고 △사거리는 500㎞ 이상이며 △스텔스 성능과 이동 표적 타격 능력을 갖춘 동시에 △생산성도 높은 순항미사일을 요구하고 있다. 2027년 도입될 MACE는 30만 달러(약 4억2000만 원) 이하 가격에 해군용으로만 매년 최소 500발이 생산될 전망이다.
세계에서 가장 많은 국방예산을 쓰는 미국이 저렴한 순항미사일을 찾는 이유는 뭘까. 중국과의 전면전 발발 가능성이 크다고 판단해 여기에 대비하기 위해서다. 중국의 대만 침공 같은 사태가 벌어져 미·중 양국이 충돌하면 대규모 물량전이 일어날 게 뻔하다. 유사시 미국은 중국의 넓은 국토 곳곳에 있는 수많은 군사시설과 대규모 함대를 파괴해야 한다. 이런 작전에는 대량의 미사일이 필요할 수밖에 없다. 이때 생산성이 떨어지고 가격도 높은 전통 개념의 순항미사일은 적합하지 않다. 이에 미국은 10만~30만 달러(약 1억4000만∼4억2000만 원) 정도인 염가형 순항미사일은 물론, 10만 달러 이하로 가격을 억제한 장거리 자폭 드론의 대량 도입도 추진하고 있다. 7월 공개된 미국 LUCAS 드론은 이란 샤히드-136과 비슷한 모습이다. LUCAS는 5만~10만 달러(약 7000만∼1억4000만 원)에 조달돼 정찰 및 타격용으로 쓰일 예정이다.
한국군, 전시 탄약도 부족한데…
미국을 비롯한 여러 나라가 염가형 순항미사일과 장거리 자폭 드론을 대량 도입하고 나선 것은 가까운 미래에 대규모 전쟁이 일어날 가능성이 크다는 강력한 시그널이다. 한국군은 미사일은 고사하고 전시에 대비해 비축한 탄약조차 부족한 실정이다. 거의 매년 국정감사 때마다 지적된 사안임에도 말이다. 지금이라도 한국은 만에 하나 있을지 모르는 군사적 충돌에 대비해 저가형 장거리 타격 자산을 확충해야 한다.
댓글 0